Theo thông tin từ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 17-2, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Nhi trung ương phẫu thuật cho 50 ca bệnh, trong đó có nhiều trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt đáng tiếc.

Đáng chú ý, ngày mùng 2 Tết, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 16 tháng tuổi bị thủng thành bụng nghiêm trọng. Theo gia đình cho biết, trong lúc đùa nghịch, bệnh nhi làm vỡ một cốc thủy tinh, mảnh vỡ đã cắm vào bụng bệnh nhi làm thủng thành bụng.

Ngay khi phát hiện, gia đình đưa bệnh nhi tới Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Hà Nội) sơ cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi đã được cấp cứu đặt nội khí quản, chuyển thẳng phòng mổ.

Trong mổ cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có vết thương thấu bụng do mảnh vỡ thủy tinh kích thước 2 x 3 cm. Kiểm tra trong mổ, bệnh nhi có lỗ thủng mặt trước dạ dày kèm theo.

Bệnh nhi đã được khâu lỗ thủng dạ dày, đưa toàn bộ ruột trở lại ổ bụng và khâu phục hồi vết thương thành bụng. Hiện bệnh nhân đã cai được máy thở, ăn uống sinh hoạt bình thường.

PGS.TS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp khuyến cáo tai nạn sinh hoạt ở trẻ rất dễ xảy ra nếu người lớn không chú ý, nhiều trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Khi phát hiện các tai nạn này, cần sơ cứu ban đầu và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được xử trí kịp thời.