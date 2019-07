Bé Bình An con trai sản phụ từ chối điều trị ung thư xuất viện

Ngày 15-7, thông tin từ bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương, Hà Nội cho biết hôm nay bé Đỗ Bình An, con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Lý Nhân, Hà Nam), mắc ung thư giai đoạn cuối sẽ được xuất viện.



Sau gần 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Bình An đã có thể ra viện với sức khỏe tốt, tăng gần một kg so với khi vừa chào đời (khi mới sinh bé nặng 1.500gr, đến 14-7 đã được 2.400gr)

Theo TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương, hiện Bình An đã tự thở được, không còn sử dụng thêm các thuốc điều trị ngoại trừ Vitamin và vi chất. Liên tục 15 ngày không có cơn ngưng thở, tím tái. Bé tự bú được và tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, thị giác, thính giác, thần chưa kinh có biểu hiện bất thường, bệnh lý nào.

“Hiện bé đã nặng 2.400gr, đủ điều kiện để về với gia đình. Chị Liên sẽ được đưa tới viện để đón con trai”, TS Trác nói.



Chị Liên lần đầu được gặp con tại BV Phụ sản Trung Ương

Bé Bình An được chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 22-5, khi mới 31 tuần. Khi vừa chào đời bé khóc rất to, là dấu hiệu sinh tồn tốt.

Được biết, chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được hơn 3 tháng. Các BS bệnh viện K đã phối hợp cùng BS sản khoa tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để chị Liên và gia đình cân nhắc lựa chọn giúp quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên chị Liên vẫn mong muốn giữ lại thai nhi với hy vọng chỉ là cầm cự đủ lâu để con có thể chào đời.

Chị Liên đã phải trải qua 2 đợt hóa trị khi thai kỳ ở tuần 22. Ở tuần thai 28, chị xuất hiện dấu hiệu khó thở, BS đánh giá tổn thương tràn dịch màn phổi tiến triển. Ngay lập tức các BS ở BV Phụ sản Trung ương, bệnh viện K đã hội chẩn liên viện chuyển chị Liên sang khoa Hồi sức cấp cứu, tiếp tục theo dõi sát thai kỳ, đánh giá sự phát triển của thai nhi song song với hồi sức tích cực.

Gần hai tháng nằm viện, chị Liên không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24h. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương phổi. Ngày 22-5, thai nhi ở tuần thứ 31, sau khi đánh giá toàn trạng, cân nhắc đảm bảo an toàn của cả mẹ và con nên các BS đã quyết định mổ lấy thai. Trong quá trình mổ lấy thai do sản phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho chị Liên ở tư thế ngồi. Bé Bình An đã chào đời với trọng lượng 1.500g.