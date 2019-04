Bệnh lý tiêu chảy cấp và cách phòng ngừa

Vừa qua, BV Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi NPAT (10 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, mạch và huyết áp bằng không, toàn thân bông tím, thở yếu, nhịp tim nhanh trên 200 lần/phút.

Qua thăm khám, bé được chẩn đoán sốc giảm thể tích, tiêu chảy cấp do vi khuẩn.

Gia đình cho hay bé bắt đầu nôn ói, sốt và tiêu chảy liên tục từ ngày hôm trước và đưa đi khám ở bác sĩ tư nhưng không cải thiện. Tại BV, sau 2 tiếng cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhi từ từ tỉnh lại, mạch, huyết áp ổn định, nhịp tim còn 110 lần/phút. Sau điều trị, bệnh nhi đã ổn định và đã được cho xuất viện.

BS CKI Phạm Ngọc Nương – Trưởng Khoa Nhi, BV Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết tiêu chảy do nhiều nguyên nhân như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Trong đó, Rotavirus là loại virus hay gặp nhất. Tiêu chảy thường bắt đầu với triệu chứng nôn ói nhiều, sau đó sẽ tiêu chảy, khi tiêu chảy thì nôn ói giảm.

“Trẻ tiêu chảy nhiều, tốc độ đào thải phân cao nên dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh cũng có thể gây ra bởi nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột, đặc biệt vi khuẩn E.Coli. Loại vi khuẩn này hiện nay kháng hầu hết các loại kháng sinh mà các bệnh viện đang sử dụng. E coli chỉ còn nhạy với một số kháng sinh thế hệ mới khá đắt tiền”, BS Nương lý giải.

Ngoài ra tiêu chảy cấp còn có thể do dị ứng thức ăn, do rối loạn tiêu hóa - hấp thu, do bệnh lý khác như viêm ruột thừa, lồng ruột. Bệnh khởi phát bởi những biểu hiện như biếng ăn, bú kém, đau bụng, nôn ói, tiêu nhiều lần, có thể 1-2 lần đầu phân sệt. Tiếp theo phân lỏng, màu vàng hoặc xanh rêu, có đàm, máu lẫn trong phân.

Các triệu chứng đi kèm theo gồm sốt, sốt cao, trẻ bứt rứt, quấy nhiều, khát nước, môi khô, mắt và thóp trũng, bụng chướng. Nếu trẻ đi tiêu lỏng nhiều lần kèm nôn ói nhiều liên tục dễ đưa đến mất nước nặng, rối loạn tri giác li bì, lơ mơ. Rối loạn điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, suy hô hấp, trụy mạch, co giật, hôn mê và tử vong nếu không điều trị kịp thời.