Bệnh nhân 666 tử vong, ca thứ 26 cả nước

Tối 22-8, thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, cho biết bệnh nhân số 666 đã tử vong do COVID-19.



Cụ thể, bệnh nhân 666 là nam, 93 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tiền sử: Suy tim, rung nhĩ; Tăng huyết áp, suy thận mạn, sa sút trí tuệ

Lúc 17h20 ngày 22-8 tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang, Đà Nẵng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Tiểu ban điều trị chẩn đoán BN tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn, sa sút trí tuệ.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 26 tử vong tại Việt Nam.