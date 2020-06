Bệnh nhân 91 có chuyển biến tích cực

Thông tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sức khỏe của nam phi công người Anh, bệnh nhân 91 (BN91) hiện đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có nhiều tín hiệu tích cực.



Sức cơ bệnh nhân 91 tăng rõ rệt

Theo đó, kết quả chụp CT scan phổi mới nhất của BN cho thấy phổi đã cải thiện, thông khí phổi lên 40% so với trước đó chỉ 20, 30% thậm chí 10%. BN còn có thể xoay đầu, mấp máy môi, tiếp nhận từng thìa canh dinh dưỡng khi được các điều dưỡng đút. Các ngón tay, ngón chân thay vì bất động đã bắt đầu ngọ nguậy, môi mấp máy, mắt nhấp nháy. Đặc biệt, BN đã rơi nước mắt khi các bác sĩ (BS), điều dưỡng hỏi thăm. Các chỉ số nhiễm khuẩn cũng giảm, chức năng thận khá hơn, BN đã ngưng lọc máu từ ngày 27-5.

Ngoài ra, BN cũng có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng. Phần chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5. Cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu so với trước đó bị liệt do thời gian hôn mê và duy trì sự sống bằng các loại thuốc và máy móc. Mặc dù vậy, thông khí phổi của BN vẫn còn chưa nhiều do cơ hô hấp còn yếu và BN còn thở nhanh. Các chuyên gia đánh giá có thể đây là kết quả do hội chứng cai thuốc an thần và opioid.

BN vẫn còn phải lệ thuộc vào máy ECMO nhưng đang được giảm dần các thông số để tiến tới cai ECMO. Chiến lược tiếp theo là tập trung điều trị nhiễm trùng phổi và cai được ECMO hoàn toàn. Về tình trạng viêm phổi, qua kết quả cấy đàm, xét nghiệm procalcitonin và bạch cầu đã giảm nhưng vẫn còn đàm mủ. Các chuyên gia đánh giá BN đang mắc hai chủng vi khuẩn Burkholderia cenocepacia khó điều trị. Do đó, sau khi hội chẩn với Tiểu ban điều trị, các BS của BV Chợ Rẫy đã đổi kháng sinh đường uống chuyển sang đường tiêm. BN hiện được nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ và truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, tập vật lý trị liệu ngày hai lần để cải thiện sức cơ.



Bệnh nhân 91 đang được điều dưỡng đút canh dinh dưỡng. Ảnh: BVCC

Bé trai một tuổi đã ổn định

Về BN 328, là bé trai một tuổi trở về từ Nga, BS Nguyễn Văn Hải, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Hải Dương, cho biết đến sáng cùng ngày, sức khỏe cháu đã ổn định, không khó thở, không ho sốt, không chảy nước mũi, ăn uống bình thường.

BN328 là trường hợp thứ ba dưới một tuổi tại Việt Nam nhiễm nCoV. Do bệnh nhi còn nhỏ, mẹ cháu được mặc đồ bảo hộ để trực tiếp chăm sóc con. Quá trình chăm sóc, chị được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhiều lần và đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bé trai này đang được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế dành cho trẻ nhỏ, dựa trên nguyên tắc chung là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

Thông tin thêm, BS Hải cho biết số trẻ em mắc COVID-19 trên thế giới rất ít, thấp hơn các nhóm khác. Trẻ nhiễm bệnh thường có triệu chứng rất nhẹ và tỉ lệ tử vong thấp. “Các cháu đang trong giai đoạn tiêm phòng vaccine, được bảo vệ tốt hơn, ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ít tiếp xúc với môi trường nên khả năng nhiễm thấp và mức độ bệnh nhẹ” - BS Hải nhận định.

Tới nay, BV Bệnh nhiệt đới Hải Dương đang điều trị cho ba bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài bé trai nêu trên, hai trường hợp còn lại đã hai lần cho kết quả xét nghiệm âm tính, điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định Bộ Y tế.