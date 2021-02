Bệnh nhân cấp cứu dịp Tết 2021 ở Bệnh viện Chợ Rẫy giảm mạnh

Ngày 17-2, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết 7 ngày Tết vừa qua, tất cả số lượng bệnh nhân cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật đều giảm.

Cụ thể, có 374 ca tai nạn giao thông, giảm hơn 20% so với Tết năm 2020 có 480 ca. Có 9 trường hợp nhập viện cấp cứu do pháo nổ, chất nổ so với năm ngoái có 10 ca. Chỉ có 206 bệnh nhân cần phẫu thuật các loại.

Một ca cấp cứu vỡ eo động mạch chủ ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC



Đặc biệt, số bệnh nhân cần nhập viện điều trị nội trú giảm sâu, chỉ 41% với chưa tới 1.000 trường hợp.

Tổng lượng máu sử dụng cho cấp cứu là 485 đơn vị, ít hơn năm ngoái 189 đơn vị. Tính đến sáng 17-2, BV vẫn còn 5.415 đơn vị máu dự trữ.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến chiều mùng 5 Tết, tất cả cơ sở khám chữa bệnh cả nước đã khám và cấp cứu hơn 285.300 lượt bệnh nhân, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú giảm hơn 15%, với khoảng 132.500 lượt. Số ca cấp cứu liên quan tai nạn giao thông giảm 2,8% so với Tết năm ngoái.

Chợ Rẫy là BV đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, là BV tuyến cuối, chuyên điều trị và hỗ trợ điều trị cho các tỉnh thành phía Nam.

Trung bình mỗi ngày nơi đây khám khoảng 3.500 người và tiếp nhận điều trị nội trú khoảng 2.500 người.