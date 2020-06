Bệnh nhân ngồi nhà được bác sĩ khám qua màn hình

Theo lịch khám định kỳ, đúng 8 giờ 30 sáng, y sĩ Trần Huỳnh Như (Trạm Y tế phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) chạy xe tới nhà bà NTB (61 tuổi) cách đó hơn cây số. Bà B. bị tiểu đường type 2 và rối loạn tiền đình đã lâu.



Bác sĩ hỏi bệnh kỹ càng thông qua màn hình

Tới nhà bà B., y sĩ Như mở máy tính bảng có phần mềm kết nối với màn hình đặt tại Trạm Y tế phường 16. Tại đây, BS Nguyễn Thị Thương (trưởng trạm) chờ sẵn. Khi bà B. xuất hiện trên màn hình, BS Thương bắt đầu công việc.

BS Thương yêu cầu y sĩ Như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết cho bà B. Tiếp theo, BS Thương hỏi bà B. việc ăn uống, vận động, ngủ nghỉ…, bà B. trả lời rành rọt từng câu.

Bà B. than dạo này hay chóng mặt mỗi khi chuyển tư thế từ nằm qua ngồi hoặc lắc đầu, đôi khi mau quên… BS Thương giải thích đó là biểu hiện điển hình của hội chứng rối loạn tiền đình mà bà B. đang mắc phải. BS Thương khuyên bà B. nên uống đủ nước mỗi ngày, đừng ngồi liên tục một chỗ quá lâu, không ngồi xuống hoặc đứng lên quá nhanh, đừng lo âu hoặc hoảng hốt... Điều quan trọng là nên ngồi hoặc nằm ngay khi chóng mặt.

Nghe bà B. nói mấy hôm nay làm biếng vận động, BS Thương liền khuyên nên dành thời gian đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ. BS Thương còn cẩn thận nhắc bà B. không nên ăn quá ngọt, thực hiện đúng chế độ ăn uống dành cho người tiểu đường để ngăn lượng đường trong máu tăng cao. BS Thương nói xong, bà B. gật đầu tỏ ý hài lòng.

Chỉ số đường huyết, huyết áp và những thông tin trao đổi với bà B. được BS Thương cẩn thận ghi vào hồ sơ bệnh án. Sau đó, BS Thương ra toa thuốc và nói bà B. cho người nhà đến Trạm Y tế phường 16 nhận.

Hơn 1 giờ sau, bà TTC (58 tuổi) đến Trạm Y tế phường 16 khám bệnh. Trao đổi với BS Thương, bà C. cho biết thường bị những cơn đau bên hông và đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt. Chưa hết, thỉnh thoảng bà C. buồn nôn và có cảm giác ớn lạnh. Nghi ngờ bà C. bị sỏi thận, BS Thương đề nghị siêu âm.

Tiếp theo, BS Thương kết nối máy tính bảng với màn hình đặt tại phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp do BS Lê Thị Bích Vân phụ trách để truyền tải toàn bộ hình ảnh siêu âm của bà C.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hình ảnh siêu âm trên màn hình, BS Vân kết luận bà C. bị sỏi thận. BS Vân cho toa thuốc và hướng dẫn bà C. đến bệnh viện chuyên khoa để điều trị.



BS Nguyễn Thị Thương, Trưởng Trạm Y tế phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM, đang khám bệnh cho bà B. thông qua màn hình. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chưa thu tiền khám bệnh từ xa

Khoảng bốn tháng nay, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đưa ứng dụng khám bệnh từ xa thông qua màn hình vào hoạt động để người bệnh không phải cất công đến trạm y tế và bà B. là một trong những bệnh nhân được ưu tiên khám tại nhà, do là bệnh nhân quen từ hai năm nay.

“Đúng lịch khám định kỳ, nhân viên y tế đến nhà bệnh nhân và kết nối ứng dụng với màn hình đặt tại Trạm Y tế phường 16 để được BS Thương hỏi thăm bệnh tình và ra toa thuốc. Đây là cái được thứ nhất của ứng dụng khám bệnh từ xa bởi bệnh nhân không phải tốn thời gian đến trạm y tế” - BS Hòa nói.

Bệnh nhân nhiều, nếu BS Thương tới từng nhà xem bệnh thì khi người dân đến trạm y tế khám buộc phải tốn thời gian ngồi chờ BS Thương quay về. “Khám bệnh qua màn hình, BS Thương có thể vừa khám cho bệnh nhân ở nhà lại vừa có thể khám cho người bệnh ngay tại trạm y tế như trường hợp bà C. đề cập phần trên. Đây là cái được thứ hai bởi bệnh nhân đến trạm y tế không phải đợi chờ” - BS Hòa chia sẻ.

Theo BS Hòa, mô hình khám bệnh từ xa thông qua màn hình hiện chỉ áp dụng cho bệnh nhân đã được các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp quản lý. Riêng bệnh nhân mới muốn được khám bệnh từ xa phải đăng ký với các trạm y tế.

“Những ngày đầu, bác sĩ phải tới nhà khám và lập hồ sơ bệnh án. Sau khi nắm rõ bệnh tình, những lần khám sau bác sĩ không phải tới nhà và khám thông qua màn hình. Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cũng chưa thu tiền bệnh nhân khám tại nhà lần đầu” - BS Hòa cho biết.