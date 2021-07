Theo Ban giám đốc BV, vào 14 giờ ngày 24-7, BV lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả 6 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 nhưng điểm cắt ngưỡng (Cut-off) so với nhóm chứng nội sinh Do đó, BV tiến hành trao đổi với đơn vị cung ứng sinh phẩm xét nghiệm và các bộ phận chuyên môn, đi đến thống nhất nhận định đây là vùng chưa khẳng định dương tính, đồng thời đề nghị kiểm tra mẫu bệnh phẩm sau 48 giờ.



Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết đến hiện tại chỉ có 1 nhân viên y tế được xác định nhiễm COVID-19 trong thời gian làm việc. Ảnh: HD Đến ngày 26-7, Khoa Xét nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm và tiến hành kiểm tra lại xét nghiêm bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả âm tính. Đến 20 giờ cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ làm RT-PCR đối chiếu đến sáng hôm sau cũng cho kêt quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ban Giám đốc Bệnh viện đã gửi văn bản trình Sở Y tế TP Cần Thơ xem xét chấp thuận 6 trường hợp nêu trên chưa khẳng định ca bệnh (F0), được về làm việc tại khoa, phòng trong BV và thực hiện 5K đúng quy định. Sau 48 giờ sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra theo quy định. BV Đa khoa TP Cần Thơ khẳng định đến hiện tại chỉ có 1 nhân viên y tế được xác định nhiễm COVID-19 trong thời gian làm việc. Trường hợp 1 nhân viên y tế khác được xác định dương tính thông qua sàng lọc cộng đồng và có liên quan đến điểm dịch tễ tại phường Trà An, nhân viên này đã nghỉ phép hơn 10 ngày trước khi phát hiện mắc bệnh.