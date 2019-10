Bệnh viện không in phim khi chiếu chụp đầu tiên tại Việt Nam

Mới đây, bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội ) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ não là ông PVT (59 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).



Vào buổi sáng, khi đang ngồi ăn sáng thì ông T. có dấu hiệu đột quỵ não với biểu hiện tê bì, hai chân và hai tay không cử động được, nói khó, yếu liệt một bên mặt. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.



Sau khi chiếu chụp, kết quả sẽ hiện lên máy tính đồng thời gửi đi các khoa, phòng mà không cần in ra phim. Ảnh: PQ



Một trường hợp khác là cụ bà gần 80 tuổi (Hà Nội), trước đó sức khỏe vẫn bình thường đột nhiên mất dần ý thức, cử động chậm dần và hôn mê. Gia đình vội vàng đưa bệnh nhân đến BV Hữu nghị Việt Xô cấp cứu.



Tại BV, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, kết quả chụp CT cho thấy hình ảnh xuất huyết do vỡ phình mạch. Bệnh nhân được các bác sĩ (BS) cấp cứu và can thiệp nút phình mạch.



Sau một thời gian điều trị nội trú, bệnh nhân phục hồi nhiều, được rút ống nội khí quản, dự kiến sắp tới sẽ được tập phục hồi chức năng để sớm trở lại cuộc sống bình thường.



PGS.TS.BS CKII Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Hữu nghị Việt Xô, cho biết với bệnh nhân đột quỵ, nếu phát hiện trong 6 giờ đầu việc quan trọng là phải có ngay hình ảnh của mạch não, tiếp theo cần xác định chính xác các tổn thương tính định khu.



Để làm được điều này, các BS sẽ sử dụng hai loại máy là chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính. Sau khi chụp xong, chỉ từ 2-5 giây toàn bộ hình ảnh tổn thương sẽ hiện lên và lưu kết quả ngay trên máy tính, sau đó nhanh chóng gửi đi các khoa, phòng mà không cần in ra phim để BS quyết định tình trạng cấp cứu cho bệnh nhân và đưa ra phương hướng điều trị.



Theo BS Dũng, việc không dùng phim trong chụp chiếu có rất nhiều ý nghĩa. Đó là do sử dụng công nghệ số nên kết quả sẽ có rất nhanh, các BS có thể xem kết quả chụp ở bất cứ đâu và kết quả lúc nào cũng luôn như mới, có thể gửi sang Pháp, Mỹ bất cứ thời gian nào. Cạnh đó, việc không in phim sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí.



Hiện nay hầu hết các BV vẫn đang thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ song song dưới dạng văn bản giấy và phim. Việc lưu trữ như vậy khiến các dữ liệu chẩn đoán hình ảnh rời rạc, tách rời giữa phim và biên bản ghi nhận kết quả chẩn đoán dẫn đến dễ nhầm lẫn, thất lạc.



Cạnh đó, việc chuyển cho bệnh nhân phim để lưu trữ, sử dụng tham khảo cho lần khám chữa bệnh sau cũng không hiệu quả vì thường bệnh nhân không biết bảo quản đúng tiêu chuẩn, phim cũng không thể lưu trữ lâu, bị trầy xước và không thể đọc chính xác.



BV Hữu nghị Việt Xô là 1 trong 5 BV đầu tiên của Bộ Y tế ứng dụng công nghệ không phim trong lâm sàng. Việc ứng dụng này đã được BV thực hiện trong vài năm gần đây, tiết kiệm nhiều tỷ đồng do không phải in phim.