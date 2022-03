Ngày 3-1, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu một trường hợp bị chó cắn nặng.



Nạn nhân là bé gái VNBQ (6 tháng tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Mẹ bé kể lại nhà có nuôi một chú chó và rất cưng nó. Từ khi sinh bé gái thì mọi sự quan tâm dành cho bé gái. Ngày xảy ra tai nạn, bé gái đang tập bò, kéo đuôi của chú chó thì bị nó quay lại cắn.



Con chó và vết thương của bé gái sau khi được xử trí. Ảnh: BVCC

Tiếp nhận bé tại phòng khám cấp cứu, BS Nguyễn Ngọc Phi Doanh, Khoa Ngoại thần kinh BV Nhi đồng 2, người trực tiếp phẫu thuật cho bé trong ca trực chia sẻ cũng không nghĩ vết thương có thể nặng đến vậy. Từng tiếp nhận và xử trí nhiều ca vết thương vùng đầu do chó cắn, BS Pi Doanh cho biết hầu hết các ca đều làm da đầu, mặt rách toác, diện rộng, nham nhở, chứ xuyên vào trong não là lần đầu tiên.

May mắn là dấu răng của con vật chỉ mới xuyên qua khỏi xương sọ và vừa chạm vào bề mặt của não em bé. Ê kip mổ đã kiểm tra thương tổn, làm sạch hết các mô dơ và phục hồi lại các vị trí thương tổn.

Sau ca mổ, bé gái phục hồi tốt và đã xuất viện sau hơn 01 tuần được chăm sóc vết thương và chích kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng bên cạnh việc phải tiếp tục các mũi tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Các bác sĩ lưu ý thú cưng, đặc biệt là chó ngày càng được nhiều gia đình ở thành phố chọn nuôi để làm người bạn trong gia đình, do vậy luôn đi kèm những nguy cơ tiềm ẩn. Đây không phải là lần đầu tiên BV Nhi đồng 2 tiếp nhận những ca bệnh nặng do chó cắn. Vì vậy, các gia đình nên cân nhắc chọn thú cưng, đặc biệt khi gia đình có trẻ nhỏ, và cần xây dựng môi trường đảm bảo an toàn cả cho trẻ lẫn thú cưng.