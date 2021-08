(PLO)- Vĩnh Long vận động cán bộ, công viên chức và người lao động có hệ số lương từ 4.0 trở lên ủng hộ 10 ngày lương hỗ trợ công dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

(PLO)- Hiện nay ở Việt Nam đã cấp phép khẩn cấp cho 6 loại vaccine là AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer/BioNtech, Moderna và Johnson and Johnson. Năm trong số sáu vaccine này (ngoại trừ Sputnik V) cũng đã được WHO phê duyệt và thông qua các thử nghiệm để đánh giá chất lượng, độ an toàn và hiệu lực của chúng.