Bộ Y tế bác tin đồn Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Ca tử vong nghi do COVID-19 tại BV Nhân dân 115 Về ca tử vong tại Bệnh viện 115 TP.HCM ngày 28-2 vừa qua, lãnh đạo bệnh viện cho biết như sau: Bệnh nhân N.A.P (nữ, 27 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó thở, tiêu chảy, huyết áp thấp, xét nghiệm có men tim cao. Bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm cơ tim cấp, suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa phủ tạng. Về dịch tễ, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan tới COVID-19. Do bệnh nhân bị suy hô hấp, nên trong mùa dịch bệnh viện đã triển khai điều trị cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện cách ly. Bệnh viện đã thực hiện phết họng bệnh nhân, lấy dịch nội khí quản đem xét nghiệm tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM. Kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bệnh viện cũng đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân tử vong do viêm cơ tim cấp, suy hô cấp cấp tiến triển và suy đa phủ tạng.