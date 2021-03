Bộ Y tế khen thưởng bệnh viện lột bỏ 'mặt quỷ' cho anh Mến

Sáng 6-3, Bộ Y tế cho biết Bô vừa tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM) vì đã tái tạo thành công gương mặt biến dạng cho anh Lê Văn Mến (36 tuổi, quê An Giang).

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cũng được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc điều trị trường hợp biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối loạn chức năng đa cơ quan ở bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal (MRS) 15 năm không được chẩn đoán.



Anh Mến gặp nhiều khó khăn trong ăn uống do gương mặt chảy xệ. Ảnh: BVCC

Trước đó, BV trên tiếp nhận anh Mến trong tình trạng khuôn mặt biến dạng, chảy xệ nửa mặt dưới, mắt bị lật mí, cơ mặt liệt hoàn toàn.



Anh Mến lúc mới sinh vẫn bình thường. Tuy nhiên đến năm 20 tuổi, bỗng dưng cánh mũi trái sưng to bất thường và lan rộng, chuyển từ sưng phù sang biến dạng rồi chảy xệ nghiêm trọng.

Mặc dù anh Mến chạy chữa suốt 15 năm nhưng khối u trên mặt chẳng những không hết mà còn gây biến dạng nặng hơn.

Suốt thời gian dài, anh Mến phải ngủ trong tư thế ngồi, đôi mắt luôn đỏ ngầu.

Anh từng đến nhiều BV điều trị nhưng hầu hết từ chối vì nhiều lý do. Cuối cùng, anh Mến tới BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc vào tháng 5-2020.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (phải) hỏi thăm sức khỏe anh Mến. Ảnh: BVCC

Tại đây, BS nhận định anh Mến bị chảy xệ hoàn toàn nửa mặt dưới, khối cơ phì đại quá mức nên kéo căng toàn bộ mặt dưới khiến mắt bị lật mí. Cơ mặt anh Mến liệt hoàn toàn, chiều dài da dư từ chân răng đến mép môi khoảng 15 cm, da vùng cổ chùng thòng khoảng 15 cm, xương mũi phì đại.

Các BS cho anh Mến sử dụng đai nâng mặt chảy xệ để mắt đỡ đỏ và dễ thở khi ngủ nằm. Sau đó, anh Mến lên bàn mổ nhiều để tái tạo lại gương mặt và hiện gương mặt anh mến hoàn toàn mới.

Để tìm nguyên nhân gây ra căn bệnh cho anh Mến, BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc gửi mẫu bệnh phẩm anh Mến ra nước ngoài xét nghiệm và kết hợp nhiều BS đầu ngành các nước phân tích mấu chốt căn bệnh để tìm ra nguyên nhân.

Cuối cùng, các BS chẩn đoán anh Mến mắc hội chứng MRS nên không thể ăn uống cũng như ngủ nằm. Đây là một hội chứng da-thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển là phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi.



TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung (trái) nhận bằng khen từ phía Bộ Y Tế. Ảnh: BVCC

Căn bệnh của anh Mến được các BS trong và ngoài nước xây dựng thành công trình nghiên cứu Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome 15 năm không được chẩn đoán. Công trình đoạt giải Á quân tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ do hiệp hội ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố.



Công trình nghiên cứu được Hội đồng chuyên môn Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” chọn đề cử thành tựu y khoa ấn tượng năm 2020. Đến ngày 26-2, Hội đồng chuyên môn Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” thống nhất đưa công trình nghiên cứu nói trên vào hạng mục Bảng kỹ thuật cao do mang tính sáng tạo, đột phá và giá trị nhân văn.