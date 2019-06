Bộ Y tế vào cuộc vụ xuyên đinh chân nhầm bệnh nhân

Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu BV Chợ Rẫy phân tích nguyên nhân, xử lý sự cố y khoa, có giải pháp khắc phục và phòng ngừa các sự cố tương tự.

Cục cũng yêu cầu BV Chợ Rẫy rà soát quy trình chuyên môn, chăm sóc và chẩn đoán cho người bệnh. Đồng thời thực hiện điều trị cho người bệnh theo quy chế Bộ Y tế đã ban hành, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, công khai thông tin cho gia đình và cơ quan truyền thông.



Mặc dù bị chấn thương cột sống nhưng anh Thịnh bị BV Chợ Rẫy xuyên đinh chân. Ảnh: TRẦN NGỌC

Như PLO đưa tin, BV Chợ Rẫy đã có báo cáo gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh về trường hợp thực hiện thủ thuật xuyên đinh nhầm với bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh (30 tuổi, quê Cà Mau) tại khoa Cấp cứu của BV.



Theo lý giải của BV, sự nhầm lẫn diễn ra vào lúc đang chờ vận chuyển người bệnh từ khoa Cấp cứu đến các khoa điều trị khác. Anh Thịnh bị chấn thương cột sống, có chỉ định bảo tồn, không phẫu thuật. Tuy nhiên, anh Thịnh đã bị áp dụng thủ thuật xuyên đinh chân của một bệnh nhân khác có tên LVL (bệnh nhân L. bị gãy kín 1/3 giữa đùi phải).

Nhầm lẫn được sớm phát hiện, dừng thủ thuật sau khi xuyên đinh 1/2 lồi của trước xương chày phải. Anh Thịnh được trấn an, xin lỗi, băng vết thương và chuyển đến nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. Vết thương do xuyên đinh nhầm dự kiến hồi phục trong khoảng 2 đến 3 tháng, tiên lượng không ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh.

BV Chợ Rẫy thừa nhận đây là sự cố y khoa, ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Do đó, BV quyết định tạm đình chỉ công việc đối với hai cán bộ y tế liên quan trong thời gian chờ xem xét kỷ luật do vi phạm quy trình xác định người bệnh. Ngoài ra, BV tổ chức tập huấn lại các quy trình an toàn người bệnh cho khoa Cấp cứu và các khoa lâm sàng trong toàn BV.