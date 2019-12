BV Trưng Vương thay đổi kết luận ‘chữa gù thành liệt’

Sáng 3-12, đại diện Bệnh viện (BV) Trưng Vương đã có trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về thắc mắc của gia đình bệnh nhân về việc BV thay đổi kết luận vụ bệnh nhân bị liệt sau phẫu thuật. BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương, cho biết hội đồng chuyên môn lần một thiếu luật sư và chuyên khoa cột sống ngoài BV nên thiếu tính pháp lý.



Trước đó, ngày 24-10, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Chữa gù lưng thành liệt nửa người” về việc vợ ông NĐA (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị gù lưng nhẹ. Tuy nhiên, sau khi được PGS-TS VVTh. (cố vấn chuyên môn BV Trưng Vương TP.HCM) và BS HNT (Khoa chấn thương - chỉnh hình BV Trưng Vương) phẫu thuật, vợ ông bị liệt, mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống.

Gần ba tháng sau, vợ ông A. được BV mổ khắc phục lần hai nhưng vẫn không cải thiện. Ông phải đưa vợ tới BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM tiếp tục điều trị. Cuối tháng 9-2019, ông làm đơn kiến nghị gửi Sở Y tế TP.HCM. Sở Y tế chỉ đạo BV Trưng Vương làm rõ vụ việc, báo cáo lên sở. Ngày 22-10, BV Trưng Vương có Công văn 1130 gửi ông A. giải thích nguyên nhân vợ ông bị liệt, kèm đánh giá sai sót chuyên môn: “Có thiếu sót trong quá trình phẫu thuật không lấy hết đốt sống ngực 10”.



Ông A. đang chăm sóc vợ bị liệt sau mổ cột sống. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ngày 13-11, ông A. nhận được Công văn 1215 do TS-BS Lê Nguyễn Quyền, Phó Giám đốc BV Trưng Vương, ký với nội dung do cuộc họp hội đồng chuyên môn lần một ngày 3-10 không đủ thành phần theo quy định nên Công văn 1130 không có giá trị pháp lý. Để thực hiện đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức họp hội đồng chuyên môn lần hai, có các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ ngoài BV. Hội đồng kết luận: “Chẩn đoán khi vào viện: Còng cột sống nặng (102 độ), có khối chèn ép tương ứng với đốt sống ngực số 9, tiên lượng có thể gây liệt về sau rất lớn; chỉ định phẫu thuật đúng; phương pháp phẫu thuật hợp lý, thực hiện đúng quy trình, quy chế BV; vấn đề liệt là một biến chứng phẫu thuật; xử lý biến chứng chậm do tình trạng sức khỏe bệnh nhân sau mổ chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật lần hai”.

Cũng trong ngày 13-11, BV Trưng Vương tổ chức họp với gia đình ông A. Người nhà ông A. đặt câu hỏi tại sao Công văn 1130 BV ghi nhận có sai sót chuyên môn nhưng Công văn 1215 không nhắc đến, lại còn thu hồi Công văn 1130? Ông Quyền trả lời Công văn 1130 là kết quả họp của hội đồng BV, Công văn 1215 là của hội đồng chuyên môn có đầy đủ thành phần theo quy định nên phải thu hồi Công văn 1130.

Trả lời câu hỏi vì sao Công văn 1215 không nhắc đến thiếu sót nêu ở công văn trước, BS Lê Thanh Chiến cho hay hội đồng chuyên môn lần một đưa ra những nguyên nhân có thể liệt sau phẫu thuật, còn hội đồng chuyên môn lần hai kết luận nguyên nhân liệt là do biến chứng.

“Đây là vấn đề liên quan đến chuyên môn, người ngoài không thể am hiểu. Tuy nhiên, hội đồng chuyên môn lần hai cao hơn nên phủ định kết luận của hội đồng chuyên môn lần một” - BS Chiến nói thêm.

Cũng theo ông Chiến, hiện BV Trưng Vương đã gửi báo cáo vụ việc lên Sở Y tế TP.HCM, đồng thời đề nghị sở thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân vợ ông A. bị liệt để đưa ra kết luận cuối cùng.