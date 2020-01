Cả nước trên tuyến lửa chống dịch Corona

Từ những ngày đầu tháng 12, khi Trung Quốc phát hiện những trường hợp dương tính đầu tiên, Bộ Y tế Việt Nam đã rục rịch lên phương án đối phó dịch. Các bệnh viện thực hiện phân tuyến và chuẩn bị khu vực cách ly, không ai có tâm lý lơ là.



Chỉ trong tám ngày, từ 29 tết (ngày 24-1) đến mùng 6 (ngày 30-1), khi Việt Nam ghi nhận hai trường hợp người Trung Quốc đầu tiên dương tính với virus Corona điều trị tại BV Chợ Rẫy, Thủ tướng Chính phủ đã ra bốn chỉ thị đối phó cũng như đề ra giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Song song đó, Bộ Y tế phát ra liên tục trên 15 công văn hướng dẫn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Ngày giao thừa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona, cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và đã có nhiều quyết định đưa ra “đi trước” cuộc tấn công của dịch.

Thời điểm đó WHO khuyến cáo viêm phổi cấp đang ở mức lây nhiễm hạn chế nhưng do Việt Nam có đường biên giới giáp với Trung Quốc nhiều, Phó Thủ tướng quyết định, “chúng ta đặt ở mức cao hơn so với cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới”.

Những cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona vẫn diễn ra những ngày sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và nhiều lãnh đạo khác làm việc không còn tết.

Tinh thần “chống dịch như chống giặc” lan truyền từ trên xuống dưới. Ở hầu khắp các bệnh viện trên cả nước, bất kể các điểm nóng như TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, các bệnh viện tuyến tỉnh ở Đắk Lắk, Quảng Nam, Thanh Hóa… đều trong tư thế sẵn sàng chống dịch.

Những ngày tết “nóng”, tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, cứ một người có nguy cơ, có dấu hiệu sốt, ho đều được cách ly, theo dõi như một trường hợp lây nhiễm.

Người dân có tinh thần cảnh giác đến mức khi có người Trung Quốc ngất xỉu ở quán cà phê tại TP.HCM, mọi người cũng lập tức báo 115, trang bị phòng hộ chuyên nghiệp và cách ly người bệnh. Khẩu trang y tế tràn ngập khu du lịch, đường phố. Dường như bác sĩ, nhân viên y tế ở các bệnh viện luôn trực chiến trong tinh thần không có tết.

Tính đến chiều 30-1, Việt Nam cách ly gần 100 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, nhiều trường hợp đã có kết quả âm tính nhưng để đảm bảo an toàn, bệnh nhân đều phải nằm lại để theo dõi tiếp.

Thành công bước đầu của ngành y tế Việt Nam là hai trường hợp dương tính đầu tiên đã có một trường hợp điều trị khỏi, kết quả ba lần phết họng cho kết quả âm tính.

Có được thành công nhưng không được lơ là, chiều 30-1, Thủ tướng Chính phủ họp với các ban, ngành, dành ra 1/3 thời gian cho công tác phòng, chống dịch.

Dù đã điều trị thành công nhưng ngành y tế chỉ được phép thở phào và tiếp tục chiến đấu, vì cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết.