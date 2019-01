Cái bắt tay của những thầy thuốc Nhật và Việt

Wakodo là thương hiệu thức ăn trẻ em hàng đầu Nhật Bản ra đời từ suy nghĩ muốn sáng chế thức ăn, thuốc cho trẻ nhỏ với mong muốn cứu sống trẻ em. NutiFood cũng với sứ mệnh tìm ra nguồn sữa để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ, tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân nghèo.

“Cái bắt tay” giữa Asahi Group Foods và NutiFood sẽ đưa các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em chuẩn Nhật vào thị trường Việt Nam



Vừa qua, tại TP.HCM, Công ty NutiFood đã cùng Asahi Group Foods của Nhật Bản công bố liên doanh hợp tác giữa hai bên, để đưa các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em chuẩn Nhật vào thị trường Việt Nam. Điều đặc biệt là những sản phẩm này được tư vấn công thức bởi chuyên gia dinh dưỡng NutiFood, để phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Asahi là tập đoàn đang sở hữu Wakodo, thương hiệu thức ăn trẻ em số 1 tại Nhật Bản.

Sữa chuẩn Nhật được tư vấn công thức từ chuyên gia dinh dưỡng Việt

Sự hợp tác nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên, trong đó thế mạnh của NutiFood là kinh nghiệm kinh doanh lâu dài, kênh phân phối đã được thiết lập vững chắc tại thị trường nội địa và đặc biệt là khả năng am hiểu tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Còn Asahi chính là khả năng chuyên môn trong việc sản xuất sữa bột cao cấp và thức ăn cho trẻ em, đồng thời tích lũy được các bí quyết về tư vấn dinh dưỡng dành cho trẻ em cũng như các bí quyết bán hàng đối với sản phẩm trẻ em.

Các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn Nhật do liên doanh này sản xuất tại Nhật sẽ mang thương hiệu Wakodo theo công thức do NutiFood tư vấn, sau đó cung ứng tại thị trường Việt Nam do NutiFood phân phối.

Ông Shoyama Katsuo, Chủ tịch Asahi Group Foods và bà Trần Thị Lệ, Tổng giám đốc NutiFood tại buổi công bố liên doanh Asahi-NutiFood



Wakodo là một trong những thương hiệu mang lại doanh thu lớn cho Asahi Group Foods và là sản phẩm hàng đầu tại Nhật Bản. Wakodo cũng là dòng sản phẩm đã có mặt tại thị trường Nhật Bản hơn 100 năm, không chỉ các bà mẹ Nhật tin dùng mà còn xuất khẩu đi nhiều nước, nhất là châu Á và Bắc Mỹ.

Ông Shoyama Katsuo, Chủ tịch của Asahi Group Foods, cho rằng Việt Nam là một thị trường rất lớn và Asahi muốn sản phẩm của mình xuất hiện rộng rãi tại Việt Nam nên đã chọn cách liên doanh với công ty am hiểu về dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

Cái bắt tay của những thương hiệu đứng đầu thị trường

Asahi Group Foods chọn hợp tác với NutiFood vì NutiFood có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh sữa dinh dưỡng đặc trị tại Việt Nam, được thị trường trong nước đón nhận với dòng sản phẩm đặc trị GrowPLUS+ đang đứng hàng đầu tại Việt Nam (theo khảo sát thị trường sữa 2016, 2017 của Nielsen). Cái bắt tay này còn xuất phát từ triết lý kinh doanh và xuất phát điểm gần như nhau của hai doanh nghiệp. Điều đặc biệt nữa là những người sáng lập các doanh nghiệp này là các bác sĩ, chung trăn trở cải thiện nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em.

Triết lý kinh doanh của NutiFood 20 năm qua vẫn kiên định là “sữa bác sĩ”. Bởi chỉ có bác sĩ đã trải qua thực tế thăm khám, điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng, họ mới hiểu sâu sắc mình phải làm như thế nào để điều trị cho bệnh nhân, chứ không phải kinh doanh thuần túy.

Vì là những thầy thuốc, chuyên gia dinh dưỡng, có thời gian tham gia điều trị, tiếp cận thực tế, lại có trải nghiệm của quá trình nghiên cứu và sản xuất nên những người sáng lập NutiFood am tường các yêu cầu, từ dinh dưỡng đến khẩu vị của người Việt Nam. Sản phẩm vì vậy luôn phù hợp với thể trạng, khẩu vị người Việt Nam.

Chia sẻ trong ngày công bố Liên doanh hợp tác giữa Asahi Group Foods và NutiFood, ông Shoyama Katsuo, Chủ tịch của Asahi Group Foods nhấn mạnh: “Động cơ lớn nhất cho sự hợp tác này là mong muốn đem đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam. Tôi tin rằng sự tương đồng về chặng đường hình thành phát triển và văn hóa giữa Wakodo và NutiFood sẽ hứa hẹn mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và chặt chẽ”.