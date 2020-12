Căn bệnh khiến bé trai mỗi lần chảy máu mũi hơn 30 phút

Triệu chứng u xơ vòm mũi họng U xơ vòm mũi họng là khối u lành, không phổ biến nhưng bản chất như khối u ung thư, có nhiều mạch máu gây cháy máu nhiều, chân bám như càng cua. 90% khối u vòm mũi họng xảy ra ở bé trai và thường khởi phát ở tuổi dậy thì. Trong đó, khoảng 20% khối u có chân bám lan vào nội sọ gây biến chứng xa. Mỗi năm, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị cho từ 10 – 15 ca. Triệu chứng chính của bệnh là trẻ thường nghẹt mũi, chảy máu mũi không liên tục. Bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu mãn tính do chảy máu nhiều, một số trường hợp chảy máu làm cho mũi nghẹt gây ra dịch tiết đọng trong mũi gây nhiêm trùng ổ hốc mũi. Trẻ em có sức đề kháng kém nên có nguy cơ nhiễm trùng huyết, chảy máu nhiều gây tụt huyết áp. Khối u to sẽ đè lưỡi gà làm cho bệnh nhân nói giọng mũi, tắc lỗ vòi nhĩ (thông giữa mũi và tai) làm cho bệnh nhân nghe kém hoặc chảy dịch ở trong tai ra, có thể nhức đầu, viêm xoang mãn tính, chèn ép nội sọ, thậm chí khối u ăn vào thần kinh cũng sẽ gây ra biến chứng ở ổ mắt, bệnh nhân có thể suy giảm thị lực hoặc nhìn đôi do liệt cơ vận nhãn. Chảy máu mũi thường gặp ở trẻ em nhưng trên 15 phút là dấu hiệu cần đưa đi khám. Khi đó, trẻ nên được ngồi, để đầu cao, không cho nằm để tránh máu chảy ngược vào trong. Nếu khối u mũi họng còn khu trú ở hốc mũi thì phẫu thuật sẽ nhẹ nhàng ít biến chứng. BS CK2 Nguyễn Tuấn Như, Khoa Tai – Mũi – họng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)