3 quận, huyện phong tỏa nhiều nơi Ngày 21-7, quận Ninh Kiều có quyết định phong tỏa một phần khu vực 5, phường An Hòa để phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, một phần tổ 1 và một tổ 4, phường An Hòa, từ nhà số 2/115 đến số 2/123A đường Mậu Thân, diện tích khoảng 2.000 m2, tổng số 24 hộ dân và hai cơ sở trọ với 138 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 13 giờ ngày 21-7 cho đến khi có thông báo mới. Cùng ngày, quận Bình Thủy có quyết định phong tỏa một phần khu vực 3 phường Trà An. Cụ thể là toàn tuyến hẻm 40 đường Lê Hồng Phong gồm tổ 4, 20, với diện tích khoảng 1.400 m2, 110 hộ -443 nhân khẩu; Hẻm 54 đường Hồ Trung Thành (gồm tổ 6 và 6A, diện tích khoảng 2.000 m2, 138 hộ - 583 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 10 giờ ngày 21-7. Trước đó, ngày 20-7, quận Ninh Kiều cũng có các quyết định phong tỏa một phần khu vực 1 phường An Hòa và một phần khu vực 4 phường Thới Bình. Cụ thể, phong tỏa một phần tổ 12, khu vực 1, phường An Hòa, từ cổng sau Trường mầm non Tuổi Ngọc (hẻm 66 NguyễnVăn Cừ) đến nhà số 66/59 Nguyễn Văn Cừ, diện tích khoảng 1.800 m2, 12 hộ -66 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 16 giờ ngày 20-7. Phong tỏa toàn bộ hẻm 43 đường Phạm Ngũ Lão, khu vực 4 phường Thới Bình (từ nhà số 43,45 dến nhà số 43/38/8), diện tích khoảng 6.000 m2, 75 hộ-246 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 18 giờ ngày 20-7. Huyện Thới Lai cũng có quyết định phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với diện tích hơn 2.800 ha, hơn 3.200 hộ - hơn 12.300 khẩu. Thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 20-7.