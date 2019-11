Thông tin từ BV Việt Đức cho biết nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân NTĐ (16 tuổi, quê Thanh Hóa) trong tình trạng dập nát toàn bộ tay trái, bị thương vùng hàm mặt, ngực và đùi phải do điện thoại phát nổ.

Theo thông tin ban đầu, Đ. đang dùng điện thoại thì hết pin nên đã cắm điện thoại vào cục sạc dự phòng. Không đợi cho pin đầy, Đ. vừa dùng điện thoại vừa sạc, bất ngờ điện thoại phát nổ làm Đ. bị thương nghiêm trọng.



Tại BV Việt Đức, các bác sĩ cho biết do bàn tay trái bị ảnh hưởng từ vụ nổ điện thoại nên bị dập nát hoàn toàn, phải mổ cấp cứu và cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay. Hiện sức khỏe của Đ. đã ổn định nhưng nam thanh niên vẫn chưa hết sốc.



TS Vũ Văn Khoa, Khoa khám xương và điều trị ngoại trú BV Việt Đức, cho biết thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều ca chấn thương do nổ điện thoại khi vừa dùng vừa sạc pin. Những chấn thương kiểu này rất khó bảo tồn được chi thể, do đó mọi người không nên vừa dùng điện thoại vừa sạc, tránh những trường hợp đáng tiếc như trên.

