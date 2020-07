CDC Mỹ chúc mừng BV Chợ Rẫy điều trị thành công bệnh nhân 91

Chiều ngày 12-7, cập nhật mới nhất về tình hình đưa bệnh nhân 91 là nam phi công người Scotland (thuộc Vương quốc Anh) về nước, phòng khám gia đình, nơi vận chuyển bệnh nhân cho biết đã đưa bệnh nhân về tới London (Anh).

Bệnh nhân đã được bàn giao cho một đội chăm sóc y tế khác tiếp tục hộ tống về quê hương Scotland. Bệnh nhân 91 hiện tại sức khỏe và tinh thần ổn định.



Lá thư điện tử chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công cho nam phi công người Scotland. Ảnh: BVCC

Chúc mừng thành công của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong việc điều trị cho bệnh nhân 91, vào ngày 11-7, sau khi bệnh nhân xuất viện để lên máy bay để về nước, đại diện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bác sĩ Drew Posey đã gửi thư điện tử chúc mừng đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong thư, đại diện CDC Mỹ chia sẻ: “Kính gửi các đồng nghiệp ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân 91, phi công người Scotland bị nhiễm virus corona chủng mới vào tháng Hai. Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy quý bệnh viện nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy!”.



Nội dung đăng trên tờ New York Times của Mỹ về sự kiện xuất viện của bệnh nhân 91. Ảnh: HL

Đại diện CDC Mỹ cũng gửi kèm đường dẫn của bài viết đăng trên tờ New York Times (Mỹ) trong ngày bệnh nhân 91 rời Bệnh viện Chợ Rẫy. Bài viết có tựa đề: A Scottish pilot who became an emblem of Vietnam’s virus fight leaves the hospital (tạm dịch là: Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện).