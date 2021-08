Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca. Như thường lệ, số vaccine này được chia cho 62 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan.

Hơn 1,7 triều liều này từ nguồn do VNVC nhập khẩu và Cộng hòa Ba Lan tài trợ. Hai lô vaccine này được bàn giao cho Bộ Y tế ngày 22 và 23-8 vừa qua.



Tính từ lô vacccine đầu tiên Việt Nam nhận vào tháng 2-2021, đây là đợt phân bổ thứ 23 và 24. Theo quyết định phân bổ, 28 tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc tiếp nhận 448.400 liều. Trong đó, Thanh Hóa được phân bổ nhiều nhất với 112.800 liều, Hà Nội có 58.000 liều, Nghệ An 50.000 liều, Hải Dương 30.000 liều…

Các tỉnh Tây Nguyên nhận 25.000 liều. 11 tỉnh, thành phố ở miền Trung được phân bổ 124.100 liều.

Khu vực phía nam gồm 19 tỉnh, thành phố được phân bổ 263.000 liều. Trong đó, các tỉnh có tình hình dịch đang phức tạp như Long An, Đồng Nai, Bình Dương nhận nhiều nhất với 30.000 liều, Cần Thơ có 24.000 liều.

Quyết định phân bổ lần này chia vaccine cho lực lượng công an 300.000 liều và quân đội 400.000 liều.

Cũng trong quyết định phân bổ này, 28 viện, bệnh viện, trung tâm thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành được phân đó 149.200 liều vaccine. Lần này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận 20.000 liều, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM , Bệnh viện Chợ Rẫy… cùng được phân bổ 7.000 liều.

Đến nay Việt Nam tiếp nhận tổng cộng hơn 27 triệu liều vaccine các loại, trong đó đã tiêm hơn 19 triệu liều. Ngoài 1,7 triệu liều vaccine phân bổ hôm nay, Bộ Y tế vẫn còn hơn 1 triệu liều vaccine do Mỹ viện trợ, hơn 600.000 liều vaccine do Úc tặng, 300.000 liều vaccine AstraZeneca do Rumania trao tặng và 10.000 liều vaccine Sputnik V do Liên bang Nga tài trợ chưa có quyết định phân bổ.