Bệnh nhân là chị NTC (57 tuổi, quê Hậu Giang), trước đó đến BV đa khoa Trung ương Cần Thơ khám do gần đây bị đau hông trái, tiểu gắt, thỉnh thoảng sốt, ớn lạnh. Sau khi được các bác sĩ khám và cho các chỉ định cận lâm sàng, kết quả siêu âm cho thấy chị C. bị thận trái ứ nước do sỏi niệu quản. Tiếp tục chụp X-quang, chị C. được phát hiện ngoài sỏi niệu quản trái còn có một vòng tránh thai (vòng Dana) lạc vào ổ bụng, dưới xương sườn số 12 bên trái.



Chị C. cho hay đã đặt vòng tránh thai cách nay 20 năm nhưng không hề biết chiếc vòng này đã đi vào ổ bụng. Các bác sĩ khoa Ngoại niệu đã tiến hành tán sỏi niệu quản ngược dòng cho chị trước, chờ sau khi tình trạng tiết niệu ổn định sẽ phẫu thuật nội soi ổ bụng để lấy chiếc vòng đi lạc ra.

Theo các bác sĩ, vòng tránh thai đi lạc như trường hợp của chị C. không phải là hy hữu nhưng nếu không phát hiện kịp thời sẽ khiến ruột mạc nội quấn lấy vòng, làm thủng ruột, viêm phúc mạc dễ nhiễm trùng huyết, vòng chui vào các tạng trong ổ bụng gây nhiễm trùng. Do đó, phụ nữ sau khi đặt vòng tránh thai nên kiểm tra định kỳ, tránh rủi ro không đáng có.