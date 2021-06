Mới đây, Bệnh viện (BV) Trưng Vương đã chuyển đổi công năng thành BV chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị các kỹ thuật chuyên khoa sâu với quy mô 1.000 giường bệnh, trong đó có 100 giường hồi sức.

Bác sĩ vắt sữa cho bệnh nhi COVID-19 bú

Theo BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương, nay là BV điều trị COVID-19 Trưng Vương, kể từ khi nhận nhiệm vụ mới, BV đã thiết lập cơ chế vận hành mới và cho xuất viện, chuyển viện toàn bộ bệnh nhân nội trú. Nhân viên được chia theo kíp làm việc, chích ngừa đủ hai mũi và sau khi xong ca được bố trí về lưu trú ở một khách sạn chứ không về nhà. BV đang điều trị cho hơn 550 bệnh nhân COVID-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng và hơn 90 bệnh nhân nhí. Trong đó, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất bốn ngày tuổi. Mẹ bé mắc COVID-19 có tình trạng đái tháo đường thai kỳ, thai 38 tuần. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, êkíp Khoa sản của BV Trưng Vương đã mổ sinh bé gái thành công vào trưa 25-6. Bé gái nặng 3,2 kg chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.

Hầu hết các bệnh nhi đều có mẹ và êkíp hỗ trợ từ BV Nhi đồng 1, hoặc có những phụ huynh không mắc bệnh nhưng chấp nhận rủi ro để vào chăm sóc con.

BS Chiến kể thêm, tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt là hai bệnh nhi 25 tháng và bảy tháng tuổi có cha đang điều trị tại BV phải thở ôxy nên không thể chăm sóc cho bé, mẹ cũng mắc COVID-19, bệnh diễn tiến nặng nên phải nằm điều trị ở BV khác. Do vậy, các y bác sĩ phải thay phiên chăm sóc hai bé. BS Nguyễn Thị Thanh Thúy, Khoa cấp cứu của BV, đã tự tay vắt sữa để cho bé gái bảy tháng tuổi bú.

Con trai của BS Thúy cũng mới 10 tháng tuổi, chưa dứt sữa mẹ, từ ngày nhận nhiệm vụ điều trị ở BV, BS Thúy đành phải tạm xa con để vào hẳn BV và xong ca thì trở về khách sạn cách ly. Nhiều hôm đang làm việc, sữa tràn về căng tức, chị phải vắt sữa đem đổ đi. “Những lúc như vậy, mình cảm thấy nhớ con da diết, tiếc đến nỗi bật khóc” - BS Thúy tâm sự. Do vậy, khi nghe tin trong khoa tiếp nhận bé gái bảy tháng tuổi, chị liền nghĩ đến việc đem sữa cho bé. “Cha của bé nghe vậy cũng đồng ý nên mình cảm thấy rất vui vì giúp được bé mà không phải bỏ phí sữa” - BS Thúy chia sẻ.

Thay phiên chăm sóc bé, BS Nguyễn Nữ Quý Thư, Khoa cấp cứu BV điều trị COVID-19 Trưng Vương, chia sẻ do chưa có gia đình nên chị học hỏi nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con từ các điều dưỡng, hộ lý khác như bế bé, dỗ dành cho bé ăn, tắm cho bé. Hiện tại, có nhiều nguồn tài trợ tã, sữa cho em bé nên các bác sĩ cũng đỡ chật vật, lo lắng các bé bị thiếu thốn hơn. Theo BS Thư, ban đầu khi chăm sóc những em bé mắc COVID-19, chị cũng khá lo lắng do chưa từng điều trị cho bệnh nhi. Các bé nhỏ vốn hiếu động có thể làm mất an toàn của đồ phòng hộ nên khi bế bé, mọi người phải cẩn thận hơn nhiều.

“Khi ẵm bé, tôi thường cho bé tựa lưng vào người mình và giữ tay cho bé khỏi giật đồ. Mới đầu vào, bé rất ngoan và hợp tác, mặc dù ai cũng mặc đồ trắng toát nhưng bé không hề sợ” - BS Thư kể.



Bé gái bảy tháng tuổi và bé trai 25 tháng tuổi đang chơi đùa trong BV điều trị COVID-19 Trưng Vương. Ảnh: HL

Kiệt sức vẫn không dám ngủ gục

“Mẹ và bé chân thành cám ơn bác sĩ và mấy cô đã chăm sóc tận tình trong thời gian qua” - tin nhắn của một người mẹ có con mắc COVID-19 được chăm sóc tại BV Nhi đồng TP gửi cho BS Đặng Xuân Khôi, Khoa nhiễm BV Nhi đồng TP, khi được cho về nhà cách ly tại nhà.

BS Khôi là một trong những bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhi COVID-19 ở BV Nhi đồng TP. Đây là BV đầu tiên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 ở TP.HCM.

BS Khôi kể những ngày đầu theo chân đàn anh điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 vào hơn một năm trước, anh cũng khá hồi hộp vì chưa biết rõ bản chất của virus và diễn tiến bệnh để đón đầu. May mắn là các bệnh nhi mắc COVID-19 chỉ có triệu chứng nhẹ như ho, sốt và hiện tại, tài liệu và phác đồ điều trị cho bệnh nhi đã đầy đủ. Hiện tại, ngoài chăm sóc cho bệnh nhi, BV còn chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe các bệnh nhân người lớn là phụ huynh của các bé để kịp thời hội chẩn chuyển viện các trường hợp chuyển nặng.

Mặc dù đa phần các bệnh nhi đều có người nhà nhưng cũng có trường hợp bé bảy tuổi có cha mẹ cũng mắc COVID-19 nặng, cha bé phải thở máy ở BV Bệnh nhiệt đới nên không thể vào viện chăm sóc bé. Do vậy, điều dưỡng thường xuyên phải quan sát, ổn định tâm lý cho bé và nhờ phụ huynh ở chung để ý, chăm sóc giúp bé.

Theo BS Khôi, ở đợt dịch thứ tư, số bệnh nhi tăng rất nhanh nên áp lực dồn lên vai các y, bác sĩ rất lớn. Nếu như vào ngày 5 và 6-6, BV chỉ tiếp nhận chưa đầy 20 bệnh nhi thì hiện nay bệnh nhi và thân nhân mắc COVID-19 đã tăng lên cả trăm ca. Các bệnh nhi đa phần đều được chuyển đến từ khu cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm PCR vào buổi tối nên thường phải tiếp nhận bệnh vào buổi tối. Một ca làm việc có thể kéo dài từ 7 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Các điều dưỡng ngoài chăm sóc bệnh nhân còn phải nhận tiếp tế nhu yếu phẩm, đưa cơm nước cho bệnh nhi và người nhà đến từng phòng bệnh nhân. “Có bạn chỉ nặng 45 kg nhưng phải bưng can nước 20 lít và những thùng đồ nặng đi phân phát cho các phòng, trong cái khẩu trang N95 ít thông khí, không ít lần các bạn đã bị choáng” - BS Khôi kể.

Dù kiệt sức nhưng ai nấy cũng rất sợ bị thiếp đi hay ngủ gục ở trong môi trường nhiễm bệnh nên khi cảm thấy sắp kiệt sức thì sẽ gọi các đồng nghiệp chi viện.

“Anh em cũng không nghĩ TP sẽ có số ca nhiễm nhiều như vậy. Kể cả các đồng nghiệp của tôi cũng phải đi cách ly rất nhiều, lúc trước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau về điều trị bệnh nhân thì nay chia sẻ chuyện ở trong khu cách ly. Tuy nhiên, mọi người đều giữ tinh thần vui vẻ, cố gắng làm việc và hy vọng góp một phần công sức nhỏ để chống dịch, mong cuộc sống bình yên sớm trở lại” - BS Khôi kể.

Hiện nay, Sở Y tế phân công BV Nhi đồng TP và BV Nhi đồng 2 chịu trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhi mắc COVID-19, riêng BV Nhi đồng 1 được phân công cử nhân viên y tế luân phiên đến công tác tại BV điều trị COVID-19 Trưng Vương và BV điều trị COVID-19 Củ Chi. Trong trường hợp bệnh nhi và người thân (cha hoặc mẹ) đều mắc COVID-19, tùy tình trạng bệnh lý của bệnh nhi và người thân mà BV, khu cách ly tập trung chuyển người bệnh đến các BV được phân công phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ em hay người lớn như BV Nhi đồng TP, BV Nhi đồng 2, BV điều trị COVID-19 Củ Chi hoặc BV điều trị COVID-19 Trưng Vương.