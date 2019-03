Cô gái nuốt que xiên thịt nướng phải vào bệnh viện cấp cứu

Sáng 22-2, BS Đinh Trọng Toàn - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV quận 11, TP.HCM cho biết BV này vừa thực hiện nội soi lấy dị vật thực quản cho bệnh nhân NTTV (sinh năm 1993, quê Tiền Giang).

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 11-3, bệnh nhân V. được đưa vào khoa Ngoại Tổng quát - BV quận 11 do đã cắn và nuốt 1/3 que xiên thịt nướng. Thế nhưng khi các bác sĩ thực hiện nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cho chị V. lại không thấy dị vật ở vùng hầu họng do dị vật đã di chuyển xuống ruột non. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi lấy tăm xiên que ra khỏi thực quản.



Bệnh nhân đang được nội soi lấy que thịt nướng ra khỏi ruột non. Ảnh: BVCC

Chiều cùng ngày, BV quận 11 tiếp nhận bệnh nhân DNN (sinh năm 1955, quê Tiền Giang) bị hóc thịt gà. Bệnh nhân đã được nội soi và gắp dị vật tại phòng khám của tỉnh nhưng không thành công nên được chuyển lên BV quận 11.

Do thức ăn để lâu trong thực quản nên búi thức ăn bị mủn, các BS phải dùng đến thòng lọng cắt Polyp mới kéo được búi thức ăn ra ngoài. Hiện cả 2 bệnh nhân đều đã được xuất viện.



Búi thịt gà bị mủn trong thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

"Để tránh những biến chứng do dị vật thực quản, mọi người nên giữ các thói quen tốt như ăn uống thong thả, ăn miếng nhỏ nhai kỹ. Khi ăn hạn chế nói chuyện, đùa giỡn, ăn thịt nên cắt miếng nhỏ, chú ý chọn thực phẩm mềm cho người già và trẻ em", BS Toàn khuyến cáo.