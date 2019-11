Con chết trong bụng mẹ do tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 19-11, chị NTTN (30 tuổi, ở Bình Dương) được đưa vào khoa Cấp cứu BV nói trên trong tình trạng đau đầu, đau bụng. Điều đáng nói chị N. đang mang thai 32 tuần tuổi.

Chị N. cho biết được chồng chở bằng xe gắn máy thăm người quen. Trên đường về, một ông điều khiển xe hai bánh chạy nhanh từ sau tông thẳng xe chồng chị N. khiến mọi người ngã nhào. Thấy chị N. ôm bụng kêu đau, chồng chị gọi taxi chở vào BV.

Trên đường tới BV, chị N. luôn lo lắng cho thai nhi bởi đây là đứa con đầu tiên của vợ chồng chị. May mắn kết quả siêu âm cho thấy thai nhi vẫn bình thường. Riêng chị N. được chẩn đoán chấn thương đầu và vai nhưng không quá nặng.





Chị C. mất tay trái, thai nhi không giữ được do tai nạn giao thông. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tối 18-11, khoa Cấp cứu BV đa khoa Bình Dương cũng tiếp nhận chị NTHT (22 tuổi, ở Bình Dương) trong tình trạng gãy chân trái và đau bụng dữ dội. Chị T. cũng đang mang thai 28 tuần tuổi.



Người nhà cho biết chị T. chở con đi chơi bằng xe gắn máy. Bất ngờ xe tải từ dưới chạy lên va nhẹ khiến chị và con té nhào nên được đưa vào BV. Người nhà còn cho biết con trai bốn tuổi của chị T. đã mất do tai nạn giao thông cách đây đúng một năm.

Sau khi sơ cứu, chị N. được chuyển vô khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV nói trên. Bác sĩ (BS) Đặng Nguyễn Quốc Huy (khoa Chấn thương-Chỉnh hình) cho biết chị T. phải bó bột chân trái và được chăm sóc chấn thương đầu. Riêng thai nhi mặc dù vẫn còn nhưng các BS phải thường xuyên theo dõi.

Tương tự, chị DTMC (31 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) cũng đang được điều trị tại khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV đa khoa Bình Dương.

Ngày 2-11, chị C. được chồng chở đi công chuyện trên địa bàn Bình Phước. Lúc này chị mang thai 8 tuần tuổi. Trên đường về, vợ chồng chị bị tai nạn giao thông nên được đưa vô BV địa phương cấp cứu. Sau đó do quá nặng nên chị C. được chuyển đến BV đa khoa Bình Dương.

Bà Nguyễn Thanh Hằng, điều dưỡng trưởng khoa Chấn thương-Chỉnh hình, cho biết chị C. bị dập nát và đứt gần lìa cẳng và bàn tay trái. Chưa hết, chị C. còn bị vết thương đùi trái 20 cm, vết thương đầu 3 cm.

“Do vết thương tay trái quá nặng nên các BS phải cắt cụt. Bên cạnh đó, chấn thương vùng chậu cũng nặng nên các BS phải đặt cố định ngoài khung chậu. Do vậy, chị C. không thể đi đứng mà phải nằm suốt trên giường” – bà Hằng cho biết thêm.

“Điều đau buồn nhất do chị C. bị nhiều chấn thương nên thai nhi không giữ được” – bà Hằng nói.