Ngày 25-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công an TP Cần Thơ có thông báo hỏa tốc về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong TP Cần Thơ

Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng Công an thành phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm của Bệnh viện Công an đã ghi nhận trong lực lượng Công an hiện có một ca nhiễm COVID-19. Trường hợp nhiễm COVID-19 đã được chuyển đến Bệnh viện Quân dân Y TP Cần Thơ cách ly và điều trị.

Ca nhiễm được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Công an thành phố.

Ngành chức năng đã khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định..

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công an TP Cần Thơ thông báo cho cán bộ, chiến sĩ có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian cụ thể và đề nghị lực lượng truy vết Công an quận Ninh Kiều tiếp tục truy vết.

Các địa điểm thuộc Công an quận Ninh Kiều từ ngày 20-7 đến ngày 23-7 gồm:

1. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ninh Kiều, hẻm 32 đường Cách mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

2. Đội Chính trị Hậu cần, Công an quận Ninh Kiều

Các địa điểm thuộc Công an thành phố Cần Thơ gồm:

3. Đội Công nghệ thông tin phòng PV01 vào khoảng thời gian từ 13g30 đến 15g00 ngày 21-7

4. Bệnh viện Công an thành phố, phòng PH10 vào khoảng thời gian từ 14g00 đến 16g00 ngày 22-7 và ngày 23-7.

Những trường hợp đến thời gian và địa điểm như trên thì đề nghị khẩn trương đến Bệnh viện Công an thành phố để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại sau đây để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Đường dây nóng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công an thành phố số điện thoại 0988.988.221.

Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai trên địa bàn thành phố.