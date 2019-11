Công văn khẩn yêu cầu thay thế thuốc tê Bupivacaine

Ngày 22-11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện, các cơ sở sản xuất, đăng ký, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc.



Cụ thể, Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu; chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng.



Danh sách cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa Bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019.

Trong trường hợp không chọn được nhà thầu cung ứng thuốc thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi thì có thể áp dụng các hình thức: Mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn... theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11-7-2019 của Bộ Y tế.



Cục Quản lý dược cung cấp thông tin về các cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa Bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019 và thông tin về cơ sở sản xuất thuốc chứa Bupivacaine đang lưu hành tại Việt Nam.



Danh sách cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa Bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019.



Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu khẩn trương rà soát tình hình tồn kho, đảm bảo cung ứng thuốc, chủ động tăng cường nguồn cung trong trường hợp có nhu cầu thay thế thuốc.



Như PLO đã thông tin, vào ngày 17-11, tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng xảy ra trường hợp hai sản phụ - một tử vong, một nguy kịch - khi đang mổ đẻ. Sở Y tế TP Đà Nẵng nghi vấn đó là do thuốc gây tê Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy do Ba Lan sản xuất, Công ty CP Dược phẩm TW CPC 1 cung ứng.



Sau sự việc này, nhiều địa phương khác cũng phản ánh gặp các trường hợp tai biến do sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine do Ba Lan sản xuất và đã đề nghị dừng sử dụng thuốc như Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Nam...