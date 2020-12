Cứu ngón tay bé trai 3 tuổi bị kẹt trong ổ khóa

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa xử lý cấp cứu ngón tay cái bị kẹt trong ổ khóa xoay cho bé trai HMK (3 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trước đó, bé được người nhà đưa vào Khoa cấp cứu với ngón tay cái kẹt cứng vào ổ khóa xoay, ngón tay của bé rỉ máu. Người nhà cho biết bé đang chơi một mình thì khóc thét lên. Mọi người chạy đến nơi thì thấy ngón tay của con bị kẹt trong ổ khóa xoay, tìm cách lấy ra nhưng bất thành. “Loay hoay cả tiếng đồng hồ mà không thể nào cứu bé được, chúng tôi phải tháo ổ khóa, mang nó theo con đi cấp cứu”, người nhà bé nói.

Đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự, BS Nguyễn Trung Nhân, Khoa Bỏng chỉnh hình cùng ekip trực nhanh chóng trấn an gia đình và làm thủ tục cho bé lên phòng mổ để xử lý. Theo BS Nhân, ổ khóa xoay có một chốt an toàn, ekip ấn vào nút này và nhẹ nhàng tách rời từng bộ phận của ổ khóa. Nhờ thế, ngón tay cái của cậu bé được giải cứu nhanh chóng. May mắn, ngón tay bé chỉ bị đứt một lớp da mỏng. Sau khi được bác sĩ khâu vết thương và chăm sóc ổn định, bé đã được xuất viện.



Tình trạng ngón tay bé trai bị kẹt trong ổ khóa trước khi được xử lý. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ lưu ý giai đoạn 1-3 tuổi, bé hay tò mò và thích khám phá đồ vật và mọi thứ xung quanh như cho đồ vật vào miệng hoặc chuyền vật trên tay, bắt chước các hành động của người lớn... dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Để đảm bảo sức khỏe nhưng vẫn giúp con học hỏi xung quanh, phụ huynh hãy tạo cho con môi trường khám phá an toàn bằng cách sắp xếp lại nhà cửa, đặt những vật có khả năng gây nguy hiểm ngoài tầm với của con; cùng con quy ước “vòng tròn cấm”, cho con tô màu, phụ huynh cắt và dán vào những nơi con không nên chơi; kiểm tra tránh trơn trượt hay rò rỉ hệ thống điện trong nhà.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần lưu ý thêm nếu trẻ nghịch ngợm mọi lúc mọi nơi, không thể ngồi yên và tập trung vào việc gì đó, không dừng lại khi được nhắc nhở thì nhiều khả năng đây không còn là hiếu động đơn thuần, mà là các biểu hiện của rối loạn hoạt động và chú ý. Lúc này, trẻ cần được kịp thời đánh giá, tư vấn chiến lược hỗ trợ trẻ thông qua luyện tập hành vi, thay đổi cách giáo dục, kết hợp điều trị thuốc (nếu cần).