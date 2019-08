Tại hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành phòng, chống bệnh dại các tỉnh trọng điểm miền Bắc Việt Nam, ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho hay số ca tử vong do bệnh dại giảm liên tiếp trong các năm 2015, 2016, 2017 nhưng năm 2018 tình hình bệnh dại đột ngột có diễn biến phức tạp với số người tử vong do bệnh dại là 103, tăng hơn so với năm 2017 là 29 người (39%).



“Hiện vẫn còn nhiều thách thức trong công tác phòng, chống bệnh dại như chưa giảm được số trường hợp tử vong do bệnh này một cách bền vững và ổn định. Bên cạnh đó, dịch bệnh dại xuất hiện tại những tỉnh vốn trước kia không phải là trọng điểm của bệnh dại. Ở nhiều địa phương, việc quản lý đàn chó và tiêm vaccine phòng bệnh dại trên người và động vật còn thấp, nhất là ở những tỉnh vùng sâu, vùng xa” - TS Bắc phân tích.

Theo Cục Y tế dự phòng và Cục Thú y, hiện nay ở Việt Nam bệnh dại còn xuất hiện trên nhiều tỉnh, TP trong toàn quốc. Bệnh dại hiện vẫn là một trong số các bệnh truyền nhiễm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất và hầu hết các trường hợp tử vong là do không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị động vật cắn.