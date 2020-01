Để dân có cái tết trọn vẹn

Nghi ngờ thực phẩm bẩn, bấm số (028) 39301714 Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng BQL ATTP TP.HCM, khi người tiêu dùng nghi ngờ điểm sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn có thể phản ánh đến BQL qua đường dây nóng (028) 39301714. BS NGUYỄN TRÍ THỨC, Giám đốc BV Chợ Rẫy: BV Chợ Rẫy lên phương án can thiệp “vàng” khi báo động đỏ Bình quân mỗi ngày Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cấp cứu trên 300 trường hợp. Tuy nhiên, con số đó tăng nhiều trong những ngày tết. Do đó, BV đã xây dựng phương án “Đáp ứng với báo động đỏ quá tải cấp cứu”. Báo động đỏ quá tải cấp cứu được xác định khi tình huống bệnh nhân hiện hữu trong khoa cấp cứu tăng cao đột biến, không thể tiếp nhận thêm. BV đưa ra ba cấp độ quá tải bệnh nhân và từng giải pháp thích hợp cho mỗi cấp độ. Bên cạnh đó, BV cũng lên phương án “Can thiệp vàng” (phẫu thuật, thủ thuật khẩn cấp). BV xây dựng quy trình, quy định để các cá nhân, bộ phận, khoa, phòng có chuẩn bị tốt nhất. Đồng thời phối hợp, thực hiện đồng bộ để triển khai nhanh nhất phẫu thuật, thủ thuật cho bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mà thời gian chỉ tính bằng giây, phút mới có thể hy vọng cứu sống. Ngoài ra, BV cũng đã xây dựng kế hoạch phục vụ bệnh nhân trong thời gian nghỉ tết. Cụ thể, Khoa cấp cứu chuẩn bị đầy đủ nhân lực và phương tiện để sẵn sàng cấp cứu nội và ngoại viện. Các đội cấp cứu chuyên khoa hoạt động theo hình thức đội cấp cứu của tua trực, tua sau ứng trực tua trước.