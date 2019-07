Ngày 10-7, một bệnh viện tư ở Bình Dương cho biết nơi này vừa phẫu thuật cắt bỏ một khối u có đường kính 20 cm, to tương đương thai hơn 5 tháng cho bệnh nhân Ngũ Thị L. (45 tuổi, quê Cà Mau).

Trước đó, chị L. phát hiện bụng mình to hơn bình thường, nhưng chỉ nghĩ chắc do ngồi nhiều nên bị mập. Cho đến khi đi khám sức khỏe tổng quát, chị L. mới tá hỏa khi các bác sĩ phát hiện chị đang mang trong cơ thể một khối u to như trái bóng, tương đương một thai nhi 5 tháng tuổi.

Vì kích thước khối u quá to nên các bác sĩ phải cắt một phần tử cung của bệnh nhân để lấy khối u ra ngoài. Các bác sĩ xác định đây là khối xơ tử cung lành tính. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe chị L. đã ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, bệnh u xơ tử cung thường không có triệu chứng rõ ràng. Chính vì vậy chị em phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bất thường nhằm được can thiệp sớm, kịp thời.