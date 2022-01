Bệnh nhi mắc COVID-19 giảm nhập viện Các BV nhi ở TP.HCM cũng ghi nhận số ca nhập viện do mắc COVID-19 giảm. BS Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa nhiễm BV Nhi đồng 2, cho biết nếu như đầu tháng 12-2021, khoa có khoảng 90 trẻ em, không ít trẻ có bệnh lý nền cần can thiệp để thở máy thì ngày 5-1, khoa chỉ còn 37 trẻ. Số lượng này giảm 1/3 so với đầu tháng 12-2021. Theo BS Đỗ Châu Việt, các bệnh nhi ở đây mắc COVID-19 đa phần có bệnh lý nền như bại não, động kinh, đái tháo đường, hội chứng thận hư, lệ thuộc thuốc. Trong đó có ba bé phải thở máy, hai bé thở áp lực dương liên tục và một bé thở ôxy.