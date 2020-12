Dịch COVID-19: TP.HCM đã kiểm soát được chuỗi ca bệnh

Khẩn trương truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly ở An Giang Ngày 7-12, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú (An Giang) cho biết đang khẩn trương truy tìm hai người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Theo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú, ngày 5-12, khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh có tiếp nhận cách ly hai người là Đinh Văn Út (33 tuổi) và Trần Văn Trứ (32 tuổi, cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đến khoảng 0 giờ ngày 7-12, Út và Trứ đã trốn khỏi khu cách ly.