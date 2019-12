Điểm mặt hơn 40 phòng khám đa khoa chất lượng kém ở TP.HCM

Ngày 2-12, Sở Y tế TP.HCM đã công bố bảng xếp hạng chất lượng của các phòng khám đa khoa trên địa bàn năm 2019. Kết quả, chỉ có 6 phòng khám đạt mức chất lượng tốt và 41 phòng khám có mức chất lượng kém.

Các phòng khám bị xếp cuối bảng là Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y khoa MEDIC Tân Hưng (Quận 5), Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Chợ Đệm (Bình Chánh), Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Thiện Phước (huyện Củ Chi)…

6 phòng khám đạt mức chất lượng tốt gồm có Phòng khám Đa khoa An Phúc, Phòng khám Đa khoa Hợp Nhân, hệ thống Phòng khám Đa khoa Phước An (phòng khám số 1 và số 5), Phòng khám Đa khoa Vigor Anbis Japan, Chi nhánh 1 của Trung tâm trị liệu và phục hồi chức năng An Nhiên.



Danh sách các phòng khám đạt chất lượng kém, dưới 2 điểm do Sở Y tế TP.HCM công bố. Ảnh: SYT

Ngoài ra, có 42 phòng khám đạt mức chất lượng khá, 39 phòng khám đạt mức chất lượng trung bình khá, 74 phòng khám đạt mức chất lượng trung bình. Có 14 phòng khám xin hoãn chưa được đánh giá chất lượng trong đợt này.

Qua đánh giá, Sở Y tế phát hiện lỗi chủ yếu và thường gặp khiến phòng khám mất điểm là thực hiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được xác nhận, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn mà phòng khám được phép thực hiện. Bên cạnh đó, các phòng khám chưa chú trọng vào đầu tư công tác kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm, chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học, chưa tuân thủ quy chế ghi chép hồ sơ bệnh án, chưa đảm bảo tuân thủ việc đăng ký hành nghề về Sở Y tế khi có thay đổi nhân sự...

Tính đến thời điểm tháng 4-2019, địa bàn thành phố có 216 phòng khám đa khoa công lập và tư nhân đã được cấp giấy phép hoạt động, gồm 28 phòng khám đa khoa công lập thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện và 188 phòng khám đa khoa tư nhân.

Năm nay, Sở y tế áp dụng “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” với thang tối đa là 5 điểm. Bộ tiêu chí ban hành có độ khó hơn so với các phiên bản trước, đòi hỏi các phòng khám ngoài việc tuân thủ quy định, phải thực sự đào sâu, nghiên cứu kỹ để có được sự cải tiến chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Qua đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng này, Sở Y tế yêu cầu tất cả phòng khám đa khoa tiếp tục phát huy những tiêu chí đã đạt mức trung bình khá trở lên, có giải pháp khắc phục các tiêu chí còn ở mức chất lượng kém.

Sở Y tế cũng yêu cầu các phòng chức năng có liên quan tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tăng cường công tác hậu kiểm. Nhất là đối với những phòng khám từng có phản ánh sai phạm của người dân, báo chí và các phòng khám còn ở mức chất lượng kém.

Sở y tế kiến nghị Bộ Y tế tăng mức xử phạt mang tính răn đe đối với các phòng khám cố tình vi phạm pháp luật khi sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh vào năm 2020.