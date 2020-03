Diễn tập phòng, chống COVID-19 quy mô lớn

Sáng 4-3, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh TP.HCM và Ban chỉ huy Quân sự tám tỉnh diễn tập phòng, chống dịch COVID-19.



Buổi diễn tập diễn ra tại các điểm cầu: Quân khu 7, Bộ tư lệnh TP.HCM, Bộ chỉ huy Quân sự tám tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An), Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 và Sư đoàn 317.

Để không bị động khi tiếp nhận người cách ly

Theo tình huống giả định, 550 người Việt Nam đến từ các nước có dịch COVID-19 được xe chở đến Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để thực hiện cách ly. Trong số đó có 15 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở và hai người bị nặng.

Tới cổng sư đoàn, xe chở những người cách ly được khử khuẩn. Sau đó, xe chạy vào bên trong và đến khu vực tiếp nhận người cách ly. Tại đây, lực lượng của sư đoàn lần lượt đưa từng người xuống xe và hướng dẫn người này giữ khoảng cách với người kia 3 m.

Tiếp theo, từng người được phát kính đeo bảo vệ mắt rồi lần lượt đi vào buồng khử khuẩn trong khoảng 15 giây. Sau khi bước ra buồng khử khuẩn, từng người bỏ kính vào thau có chứa dung dịch sát khuẩn, đồng thời tháo bỏ khẩu trang đang mang. Kế đến, từng người được hướng dẫn sát khuẩn tay và nhận khẩu trang mới. Sau đó, từng người được đo thân nhiệt và cấp tờ khai y tế.

Nhân viên y tế phụ trách đo thân nhiệt còn có nhiệm vụ sàng lọc sức khỏe. Người không có triệu chứng bệnh thì vào khu vực thực hiện tờ khai y tế, người này ngồi cách người kia 2 m. Riêng những người có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở được đưa vào khu vực riêng, có hai bác sĩ cùng một điều dưỡng thăm khám, chăm sóc đặc biệt.

Sau khi hoàn thành tờ khai y tế, những người không có triệu chứng bệnh COVID-19 được cấp một thẻ ghi số phòng, số giường và được chở tới khu vực cách ly. Những người có biểu hiện bệnh sau đó cũng được đưa vào phòng cách ly đặc biệt.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Răng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317 thì Sư đoàn 317 được chỉ đạo dùng làm nơi cách ly những người Việt Nam đến từ các nước có dịch COVID-19. Sư đoàn đã chuyển một số chiến sĩ trong doanh trại để hình thành khu vực cách ly, đồng thời bổ sung thêm phương tiện, vật chất, chỗ ăn ở… để có thể tiếp nhận 500 người. “Sau khi tiếp nhận người cách ly, trước mắt Bộ Quốc phòng cho phép Sư đoàn 317 chi tiền ăn mỗi người một ngày 57.000 đồng. Sư đoàn tổ chức nấu ăn tập trung, sau đó phân phối từng phần ăn cho người cách ly” - ông Răng nói.



Tình huống diễn tập là các công dân trở về từ vùng dịch được đưa vào khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 317, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Thượng tá Lê Long Hải, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 7, cho biết đơn vị đã tham mưu Bộ tư lệnh Quân khu 7 triển khai lực lượng, phương tiện, nhân viên y tế tham gia diễn tập.

“Chúng tôi đã triển khai 39 tổ phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị địa phương trong tổng quân khu. Chúng tôi cũng triển khai thành lập hai đội phòng, chống dịch cơ động của BV 7A và BV Quân dân y miền Đông, đồng thời bố trí 200 giường cho hai BV nói trên để điều trị cách ly người nhiễm COVID-19” - ông Hải cho biết thêm.

Ông Hải còn cho biết đã tham mưu Bộ tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo BV dã chiến truyền nhiễm số 5 (Cục Hậu cần Quân khu 7) rà soát giường bệnh, nhân lực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

Diễn tập nhằm hạn chế sai sót thấp nhất Mục đích diễn tập nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên y tế trong Sư đoàn 317. Sau này, khi chính thức tiếp nhận những người thuộc diện cách ly, nhân viên y tế Sư đoàn 317 sẽ thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, hạn chế sai sót thấp nhất. Đại tá NGUYỄN VĂN RĂNG, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317

“Đây là lần đầu lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham gia diễn tập quy mô và toàn quân. Thông qua buổi diễn tập, cán bộ và nhân viên Quân khu 7 biết thêm quy trình, phương pháp cách ly và điều trị. Sau buổi diễn tập này, phòng quân y tiếp tục tham mưu Bộ tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo các đơn vị trong quân khu đưa ra những phương án mới trong công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong quân và dân” - ông Hải nói thêm.

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết trong buổi diễn tập, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Quân khu 7 thống nhất triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly 15 người có triệu chứng ho, sốt, khó thở ở khu vực riêng biệt. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Y tế TP.HCM đưa 15 người nói trên tới BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM để cách ly, theo dõi và điều trị.

“Ngoài ra, Quân khu 7 còn chỉ đạo Sư đoàn 317 thường xuyên giám sát, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn và những người đã tiếp xúc gần với 15 người bị cách ly. Quân khu 7 cũng chỉ đạo Sư đoàn 317 khử khuẩn môi trường, vật dụng, phương tiện vận chuyển… ra vào khu vực cách ly và có liên quan tới người bệnh” - ông Thi nói.

Theo ông Thi, sau buổi diễn tập, Quân khu 7 sẽ tăng cường thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các bộ phận liên quan, đặc biệt những người thường xuyên tiếp xúc người cách ly. Bên cạnh đó, Quân khu 7 cũng phối hợp chặt với chính quyền địa phương huyện Hóc Môn (nơi Sư đoàn 317 đóng quân) để phát huy tinh thần đoàn kết, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực nhằm bảo đảm đơn vị cách ly được an toàn.