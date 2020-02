Ăn 'khôn ngoan' giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường và giảm cân

Kết quả của một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho thấy nếu ăn nhiều hơn vào bữa sáng thay vì bữa tối có thể ngăn ngừa béo phì và ngăn ngừa lượng đường cao trong máu, theo The Healthsite.

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Luebeck (Đức), cơ thể chúng ta sẽ tiêu hao năng lượng khi chúng ta tiêu hóa thức ăn để hấp thụ, tiêu hóa, vận chuyển và lưu trữ chất dinh dưỡng. Quá trình này được gọi là sinh nhiệt do chế độ ăn kiêng (DIT), đây là thước đo mức độ trao đổi chất của chúng ta, chúng hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào giờ ăn.

Tiến sĩ Juliane Richter, tác giả của nghiên cứu trên, cho biết “tiêu thụ bữa ăn vào bữa sáng, bất kể lượng calo chứa trong đó tạo ra sinh nhiệt cao gấp đôi so với cùng một bữa ăn cho bữa tối”.

Nghiên cứu trên cũng cho thấy sự gia tăng lượng đường trong máu và nồng độ insulin đã giảm đi nếu ăn nhiều hơn vào bữa sáng thay vì bữa tối. Hơn nữa, ăn một bữa sáng ít calo làm tăng sự thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt, theo The Healthsite.