Ăn ổi có thể kiểm soát lượng đường trong máu

Quả ổi có chứa chất chống oxy hóa, vitamin C, kali, chất xơ,... Với lượng chất dinh dưỡng vượt trội, ăn ổi có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, điều hòa huyết áp, cũng như giúp giảm bớt tiêu chảy, theo The Health Site.



Ăn ổi có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ảnh Internet

Các nhà khoa học tin rằng chiết xuất từ quả ổi hoặc lá ổi, có thể giúp giữ cho tim của chúng ta khỏe mạnh bằng cách làm giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt.



Ngoài ra, quả ổi có chứa chất xơ phong phú, có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn ổi có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Trong các nghiên cứu với động vật và con người cũng đã cho thấy, thường xuyên ăn ổi có hiệu quả trong việc cải thiện lượng đường trong máu, từ đó có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Một nghiên cứu khác cho thấy, trà lá ổi cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, ăn quả ổi còn có thể giúp chúng ta giảm cân, do chúng chứa chất xơ, không có cholesterol và ăn ổi có thể giúp chúng ta no lâu hơn, theo The Health Site.