Điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều cá ngừ đóng hộp?

Cá ngừ đóng hộp là lựa chọn của nhiều người do tính tiện lợi của chúng, trong cá ngừ đóng hộp cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng ăn cá ngừ đóng hộp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những lợi ích và những tác hại có thể gặp phải nếu ăn cá ngừ đóng hộp:

Dinh dưỡng cá ngừ đóng hộp

Đa số cá ngừ đóng hộp có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu protein, vì thế đây là lựa chọn tốt cho những người muốn giảm cân, chúng làm tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn.

Cá ngừ đóng hộp là nguồn cung cấp axit béo omega-3 cho cơ thể. Axit béo omega-3 là chất béo có lợi cho sức khỏe tim, mắt và não, cá được coi là một nguồn quan trọng cung cấp chất béo lành mạnh này.

Ngoài chất béo lành mạnh, cá ngừ đóng hộp cũng là một nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin D và selen cho cơ thể.

Nhược điểm tiểm ẩn

Ngoài những lợi ích cho sức khỏe, ăn nhiều cá ngừ đóng hộp cũng có thể mang lại một số nhược điểm do hàm lượng muối có trong cá ngừ đóng hộp, sự an toàn của hộp đựng, lượng thủy ngân có trong cá.

Cụ thể, hàm lượng thủy ngân có trong cá ngừ thường cao hơn so với những loài cá khác. Một số nghiên cứu đã cho thấy, việc tiếp xúc nhiều với thủy ngân có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người, bao gồm suy giảm hệ thần kinh trung ương.

Ngoài ra, cá ngừ đóng hộp thường có hàm lượng muối cao hơn so với cá ngừ tươi. Vì thế, khi chọn cá ngừ chúng ta nên chú ý lượng muối có trong sản phẩm, nên chọn những nhãn hiệu có lượng muối ít hơn.

Đối với hộp đựng cá ngừ, một số loại hộp có chứa bisphenol A (BPA), một hóa chất công nghiệp được sử dụng trong lớp lót của hộp để giúp ngăn kim loại bị ăn mòn hoặc vỡ. Tác động của BPA còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng việc tiếp xúc thường xuyên có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.