Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dầu ô liu cung cấp calo, chất béo bão hòa cho cơ thể. Ngoài ra, dầu ô liu cũng chứa vitamin E, vitamin K, canxi, kali, polyphenol, tocopherols, phytosterol, squalene, axit terpenic và các chất chống oxy hóa khác.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ đã cho thấy rằng, tiêu thụ hơn 7 gam (hơn 1/2 muỗng canh) dầu ô liu mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, thoái hóa thần kinh, đường hô hấp.

Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đánh giá chế độ ăn uống của 60.582 phụ nữ và 31.801 nam giới không mắc bệnh tim mạch và ung thư khi bắt đầu nghiên cứu vào năm 1990.

Những người tham gia được theo dõi trong 28 năm, chế độ ăn uống của họ được đánh giá bằng bảng câu hỏi bốn năm một lần. Trong đó, lượng dầu ô liu và các loại dầu thực vật khác, bơ sữa và các chất béo khác trong chế độ ăn uống của họ đã được tính toán.

Theo các nhà nghiên cứu, so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ tiêu thụ dầu ô liu, thì những người thuộc nhóm tiêu thụ cao nhất (khoảng 9 gam/ngày) có nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 17%, nguy cơ tử vong do thoái hóa thần kinh thấp hơn 29%, nguy cơ tử vong về đường hô hấp thấp hơn 18%.

Các tác giả đề xuất rằng, các bác sĩ lâm sàng nên tư vấn cho bệnh nhân thay thế bơ thực vật, bơ, chất béo từ sữa bằng dầu ô liu để cải thiện sức khỏe.

Một đánh giá năm 2019 cũng kết luận rằng, phenol trong dầu ô liu có thể có lợi cho những người bị viêm đại tràng và các loại bệnh viêm ruột khác, vì chúng giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.