Loại thực phẩm có thể làm chậm quá trình lão hóa

Bông cải xanh là một trong những loại rau được nhiều người ưa chuộng. Loại rau này không chỉ ngon mà còn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa cho cơ thể.



Bông cải xanh có thể làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: CN

Trong bông cải xanh có chứa hợp chất sulforaphane, đã được chứng minh là giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, sulforaphane cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu, theo The Health Site.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao của bông cải xanh làm cho chúng trở thành một siêu thực phẩm. Chất chống oxy hóa có thể ức chế hoặc vô hiệu hóa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Mức độ cao của các gốc tự do trong cơ thể có liên quan đến nhiều bệnh, như bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, theo The Health Site.

Ngoài ra, bông cải xanh còn rất tốt cho sức khỏe của mắt, do chúng rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có thể ngăn ngừa stress oxy hóa và tổn thương tế bào trong mắt.