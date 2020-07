Loại trái cây rất tốt cho sức khỏe tim mạch

Trong nho có chứa nhiều kali, chất này cần thiết để duy trì mức huyết áp ổn định. Lượng kali thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ huyết áp cao, đột quỵ và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu hơn 12.000 người trưởng thành cho thấy, những người tiêu thụ lượng kali cao hơn so với natri có khả năng tử vong vì bệnh tim ít hơn những người tiêu thụ ít kali, theo Healthline.



Ăn nho có thể làm giảm hấp thụ cholesterol. Ảnh: NV

Ngoài ra, ăn nho có thể làm giảm hấp thụ cholesterol. Một nghiên cứu đã cho thấy, ăn khoảng 500 gram nho đỏ mỗi ngày trong 8 tuần có thể làm giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol "xấu" (LDL) trong cơ thể, theo Healthline.

Bên cạnh đó, nho còn là nguồn cung cấp polyphenol tốt cho cơ thể, polyphenol là chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Những thực phẩm giàu polyphenol có thể giúp bảo vệ chống lại hội chứng chuyển hóa. Polyphenol trong nho, đặc biệt là polyphenol trong hạt nho, có thể giúp cải thiện huyết áp, lượng đường trong máu, theo Healthline.