Đậu Hà Lan chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đây là loại thực phẩm lành mạnh, chúng hàm lượng chất béo thấp, hàm lượng chất xơ và khoáng chất cao. Theo Eatthis, dưới đây là những lợi ích của đậu Hà Lan:

Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Đậu Hà Lan là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời, đây là chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Abby Cannon cho biết: “protein là một phần của mọi tế bào trong cơ thể. Chúng ta cần protein để xây dựng cơ bắp, duy trì và sửa chữa các tế bào của chúng ta, tạo ra các hormone và chất dẫn truyền thần kinh, tiêu hóa thức ăn và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể".

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong đậu Hà Lan có chứa hàm lượng chất xơ cao, chúng có thể điều chỉnh tiêu hóa của cơ thể. Một chén đậu Hà Lan có chứa khoảng 7 gam chất xơ, chiếm khoảng 23% lượng khuyến nghị nên có hàng ngày.

Tiêu thụ chất xơ giúp chúng ta cảm thấy no, cải thiện tiêu hóa, chất xơ hòa tan, thậm chí còn giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu).

Hỗ trợ giảm cân

Đậu Hà Lan có chứa nhiều protein, khi cơ thể nạp đầy protein, một số hormone điều chỉnh sự thèm ăn (như ghrelin) sẽ giảm xuống. Đây chính là lý do tại sao nạp đủ protein có thể giúp giảm cân.

Thêm vào đó, các nghiên cứu cho thấy rằng, khi chúng ta tiêu thụ nhiều chất xơ và protein, chúng ta có thể sẽ ăn ít calo hơn trong cả ngày, từ đó có thể hỗ trợ giảm cân.

Giảm viêm

Đậu Hà Lan cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, chúng giúp chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Mức độ cao của các gốc tự do trong cơ thể có thể dẫn đến căng thẳng oxy hóa và viêm, có thể gây tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư.

Lượng đường trong máu được cải thiện

Trong đậu Hà Lan có lượng chất xơ cao, vì vậy có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và giữ cho nó không tăng vọt, vì chất xơ giúp làm chậm sự hấp thụ đường.