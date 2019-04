Nên ăn uống thế nào trong mùa nắng nóng?

Những ngày qua, người già, trẻ em nhập viện vì các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng. Một trong những nguyên nhân gia tăng bệnh là do nắng nóng kéo dài nhiều ngày.



Bổ sung nước là một điều hết sức cần thiết trong thời điểm nắng nóng. Ảnh: Internet



Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tại độ ẩm không khí thấp, bức xạ cực tím (UV) cao gây tổn hại đến sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Nóng từ trên 35 độ được gọi là thời tiết nguy hiểm, làm mất nước, cơ thể mệt mỏi. Chính vì thế, những người làm nhiều giờ ngoài trời cần duy trì giải lao 5-10 phút (sau 60 phút). Khi vừa đi nắng về cần nghỉ ngơi, không nên tắm ngay để giữ sức khỏe.

Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe trong thời điểm này người dân cần phải hết sức chú ý trong việc ăn uống.

Theo bác sĩ Trương Hoài Anh, “Vào mùa nóng, thực phẩm không được bảo quản đúng cách dễ hư hỏng hơn bình thường. Đây chính là thời điểm mọi người hay mắc các bệnh do thực phẩm kém vệ sinh như rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy... Nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách, các bệnh trên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, vào thời tiết nắng nóng như hiện nay, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng đến vệ sinh an toàn khi lựa chọn, chế biến và lưu trữ thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình” .

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bị mất nước và điện giải. Nước bị mất qua việc đổ mồ hôi, qua hơi thở và nước tiểu. Nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải tăng cường làm mát thông qua việc bài tiết khiến lượng nước bị mất nhiều hơn bình thường. Mất nước và điện giải có thể gây ra những vấn đề từ nhẹ tới nghiêm trọng cho sức khoẻ. Do đó, bù đủ lượng nước bị mất là việc hết sức cần thiết.

Lượng nước cần thiết hằng ngày cho mỗi người là khác nhau, tuỳ thuộc vào giới tính, cân nặng, độ tuổi, tình trạng cơ thể, tần suất vận động... Đa số người khỏe mạnh đáp ứng đủ nhu cầu hấp thu nước của họ dựa vào cảm giác khát nước. Cơ thể của bạn sẽ tự “báo động” cảm giác khát khi mức nước trong cơ thể giảm xuống. Mỗi người khoẻ mạnh trung bình thường cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Chúng ta cũng có thể bù nước thông qua việc uống sữa, đồ uống không đường, trà,…

Hơn nữa, chúng ta cần bổ sung thêm các loại thực phẩm cung cấp nhiều nước và khoáng chất như:

+ Cà chua: chứa hơn 90% nước, ngoài ra còn có nhiều chất chống oxy hoá có lợi cho sức khoẻ;

+ Xà lách: là loại rau củ chứa nhiều nước cũng như vitamin, rất tốt cho sức khoẻ cũng như tạo cảm giác mát mẻ khi ăn;

+Nước dừa: chứa nhiều nước cũng như các ion cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra còn nhiều thực phẩm khác như dưa hấu, dưa lưới, dâu... Chúng ta có thể thay đổi khẩu vị nhằm bổ sung nước và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể, bác sĩ Hoài Anh chia sẻ thêm.