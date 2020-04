Người bị béo phì dễ mắc ung thư hơn người bình thường

Theo nghiên cứu đã được đăng trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics, nhiều trường hợp ung thư có liên quan đến chế độ ăn uống. Nghiên cứu cũng cho thấy, người béo phì có liên quan đến ung thư đại trực tràng, buồng trứng, thận, túi mật, ung thư thực quản, ung thư tuyến tụy…Theo The Health Site, dưới đây là mối liên hệ giữa béo phì và một số bệnh ung thư:



Nhiều trường hợp ung thư có liên quan đến chế độ ăn uống và béo phì. Ảnh: Internet

Ung thư dạ dày

Những người béo phì có khả năng mắc ung thư dạ dày cao. Điều này do ảnh hưởng đến phần trên của dạ dày. Lý do là vì sự gián đoạn của microbiome hoặc nói cách khác là sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột. Sự mất cân bằng này dẫn đến béo phì, béo phì sẽ gây viêm mãn tính, từ đó có thể dẫn đến ung thư, Theo The Health Site.

Ung thư nội mạc tử cung

Nội mạc tử cung tạo thành niêm mạc tử cung. Ung thư nội mạc tử cung khi các tế bào ở đây trở nên ác tính. Chúng phổ biến hơn ở phụ nữ béo phì hoặc thừa cân, do mô mỡ có thể kích thích sản xuất estrogen dư thừa và đây là nguyên nhân gây ung thư.

Ung thư thực quản

Ung thư thực quản xảy ra khi axit dạ dày di chuyển vào phần dưới của thực quản. Viêm mãn tính, viêm cấp thấp gây ra bởi béo phì có thể là nguyên nhân gây ra loại ung thư này.

Ung thư túi mật

Nguy cơ mắc bệnh ung thư túi mật có thể tăng lên 20% nếu thừa cân. Bệnh này sẽ tăng tới 60% ở những người béo phì.