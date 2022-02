Thừa cân, béo phì gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, chúng ta cần kiểm soát cân nặng một cách hợp lý. Theo Medical News Today, dưới đây là những phương pháp giảm cân khoa học, đơn giản chúng ta có thể thực hiện:

Theo dõi chế độ ăn uống và tập thể dục

Theo dõi và xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện là một cách giảm cân hiệu quả. Để làm điều này, chúng ta cần ghi lại các món mà mình tiêu thụ, theo dõi chế độ tập luyện của bản thân.

Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, việc theo dõi nhất quán các hoạt động thể chất đã giúp giảm cân. Ngoài rac, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa việc giảm cân và tần suất theo dõi lượng thức ăn và tập thể dục.

Ăn chậm

Với cuộc sống bận rộn như hiện nay, nhiều người có xu hướng ăn nhanh, điển hình ăn ngay trên xe, khi làm việc, xem tivi. Tuy nhiên, việc ăn chậm có thể giúp tạo ra cảm giác no, từ đó ngăn ăn vô độ dẫn đến tăng cân.

Chính vì vậy, chúng ta cần thời gian để nhai và nhấm nháp thức ăn. Điều này giúp não bộ của một người có đủ thời gian để nhận ra tín hiệu rằng họ đã no, có thể giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều.

Cung cấp protein cho bữa sáng

Protein có thể điều chỉnh kích thích tố thèm ăn để giúp mọi người cảm thấy no. Điều này chủ yếu là do sự giảm hormone đói ghrelin và sự gia tăng các hormone cảm giác no peptide YY, GLP-1 và cholecystokinin.

Chúng ta có thể lựa chọn tốt cho bữa sáng giàu protein bao gồm trứng, yến mạch, bơ, cá mòi…

Cắt giảm lượng đường và carbohydrate tinh chế

Carbohydrate tinh chế là thực phẩm đã qua chế biến không còn chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Những thực phẩm này được tiêu hóa nhanh chóng và chuyển hóa thành glucose. Glucose dư thừa đi vào máu và kích thích hormone insulin, thúc đẩy quá trình lưu trữ chất béo trong mô mỡ. Điều này sẽ góp phần làm tăng cân.

Do đó, chúng ta nên thay thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm có đường bằng những thực phẩm khác như: gạo nguyên hạt, trái cây, quả hạch…

Ăn nhiều chất xơ

Ăn nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống có thể làm tăng cảm giác no, có thể dẫn đến giảm cân. Những thực phẩm giàu chất xơ bao gồm: yến mạch, trái cây, rau quả, đậu Hà Lan…

Quản lý mức độ căng thẳng

Những người bị căng thẳng liên tục, hormone cortisol có thể tồn tại trong máu lâu hơn, điều này sẽ tăng sự thèm ăn, có khả năng khiến họ ăn nhiều hơn, từ đó dẫn đến tăng cân.

Nghiên cứu đã cho thấy, việc thực hiện chương trình can thiệp kiểm soát căng thẳng kéo dài 8 tuần đã làm giảm đáng kể chỉ số khối cơ thể (BMI) của trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân hoặc béo phì.