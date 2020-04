Rong biển giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các nghiên cứu đã cho thấy rong biển chứa rất nhiều thành phần giúp tăng cường sức khỏe. Đây còn là nguồn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê, selen và kẽm. Theo Natural News, dưới đây là lợi ích sức khỏe mà rong biển có thể mang lại cho chúng ta:



Rong biển mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Chất xơ trong rong biển cũng đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy rong biển làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu.

Thêm một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế (Mỹ), đã nghiên cứu về Fucans, một chất được chiết xuất từ rong biển. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng Fucans có thể ngăn ngừa đông máu hiệu quả như thuốc chống đông máu.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học dinh dưỡng (Mỹ) cho thấy fucoxanthin có trong rong biển có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, trong rong biển còn chứa chất alginate, có thể ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến, bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường của cơ thể.

Cải thiện sức khỏe của tuyến giáp

Tuyến giáp chịu trách nhiệm giải phóng các hormone hỗ trợ quản lý tăng trưởng, sản xuất năng lượng, sinh sản và sửa chữa tế bào. Tuyến giáp cần iốt để duy trì chức năng của mình. Rong biển là một nguồn cung cấp iốt tốt cho cơ thể.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Rong biển giàu chất xơ, đây là chất dinh dưỡng rất tốt cho đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy rong biển chứa hàm lượng chất xơ cao hơn nhiều so với nhiều loại trái cây và rau quả. Ngoài ra, rong biển cũng có loại đường độc đáo gọi là polysacarit sunfat, có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt đường ruột.

Thúc đẩy giảm cân

Do hàm lượng chất xơ có trong rong biển nên chúng ta có cảm giác no trong thời gian dài, từ đó có thể giúp giảm cân. Rong biển cũng được chứng minh là có tác dụng chống béo phì do chúng có chứa chất fucoxanthin, làm tăng protein chuyển hóa chất béo, từ đó giúp giảm mỡ trong cơ thể.