Tác hại của việc uống quá nhiều vitamin C

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Chính vì thế, thời gian gần đây khá nhiều người dân chọn vitamin C để tăng cường sức đề kháng nhằm phòng chống dịch COVID-19.



Nếu tiêu thụ quá nhiều vitamin C có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều vitamin C có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo Boldsky, dưới đây là một số vấn đề chúng ta có thể gặp phải nếu tiêu thụ quá nhiều vitamin C.

Gặp vấn đề về tiêu hóa

Tiêu thụ quá nhiều vitamin C có thể gây buồn nôn và tiêu chảy. Điều này xảy ra khi vitamin không được hấp thụ đúng cách bởi hệ thống tiêu hóa do quá liều.

Sỏi thận

Các hợp chất gọi là oxalate được sản xuất khi vitamin C được chuyển hóa, được bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, oxalate với số lượng cao có thể kết hợp với canxi trong máu gây sỏi thận. Chính vì thế, những người có vấn đề về thận như sỏi thận không nên bổ sung vitamin C liều cao hoặc không nên ăn nhiều trái cây giàu vitamin C .

Bệnh tim mạch

Vitamin C được biết là có đặc tính chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy rằng, bổ sung vitamin C cao có thể kích hoạt và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm cả huyết áp cao. Nguy cơ này cao hơn với những người đã có một số bệnh tiềm ẩn.

Can thiệp với thuốc làm loãng máu

Vitamin C đã được tìm thấy để phản ứng bất lợi với một số loại thuốc. Tiêu thụ vitamin C ở liều cao có thể gây ra sự tắc nghẽn chức năng làm loãng máu hoặc của thuốc chống đông máu, cuối cùng sẽ cần tăng liều thuốc để có hiệu quả.

Chính vì thế, chúng ta nên tiêu thụ vitamin C với liều lượng vừa đủ. Cụ thể, với nam giới trưởng thành, lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày là 65 đến 90 mg mỗi ngày và ngưỡng tối đa là 2.000 mg mỗi ngày. Đối với phụ nữ, lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày là 65 đến 75 mg mỗi ngày và giới hạn tối đa là 2.000 mg mỗi ngày. Đối với phụ nữ mang thai sẽ cần khoảng 85 mg vitamin C mỗi ngày. Đối với trẻ em là 45 mg mỗi ngày, theo Boldsky.

Bài viết này được liên kết với các chất bổ sung vitamin C nhiều hơn so với các nguồn vitamin C tự nhiên.