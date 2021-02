Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ bệnh tim

Tăng cường hệ miễn dịch là một trong những yếu tố quan trọng để chống lại bệnh ung thư và bệnh tim mạch. Theo đó, chất chống oxy hóa có thể giúp tăng khả năng hệ miễn dịch.



Dâu tây là một trong những thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Đồng thời, chất chống oxy hóa còn bảo vệ các tế bào của cơ thể chống lại các gốc tự do, các gốc tự do có thể phá huỷ tế bào, mô, gây tắc nghẽn động mạch, phát triển các bệnh như ung thư và tim mạch.

Các tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Điều này xảy ra do quá trình oxy hóa cholesterol. Khi có quá nhiều cholesterol trong máu, sẽ dẫn đến sự tích tụ các mảng bám trong động mạch, dẫn đến chứng xơ vữa động mạch, từ đó dòng máu đến cơ tim bị tắc nghẽn và các động mạch bị thu hẹp và ảnh hưởng đến tim mạch, theo The Health Site.

Một số nghiên cứu đã cho thấy, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn chặn việc hình thành mảng bám trong thành động mạch, vì vậy sẽ làm giảm nguy cơ dẫn đến các bệnh tim mạch.

Các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng, việc tiêu thụ các chất chống oxy hóa tự nhiên sẽ làm giảm lượng cholesterol “xấu” LDL, đây là một nguyên nhân chính gây ra bệnh tim. Bên cạnh đó, một số chống oxy hóa có chứa các đặc tính chống ung thư, điển hình như chất chống oxy hóa gamma oryzanol có trong dầu cám gạo, theo The Health Site.

Cải xoăn, sôcôla đen, dâu tây, atisô, rau bina, củ cải, đậu,…là những thực phẩm chứa chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể.