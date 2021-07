(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) được điều động đến Công an Hậu Giang, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.